Botafogo recibió una mala noticia a pocos días de enfrentar a Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jordan Barrera sufrió una dura lesión durante el último partido del conjunto brasileño ante Fluminense y quedó descartado para el duelo internacional. La situación encendió las alarmas dentro del plantel.

El mediocampista colombiano tuvo que abandonar el campo de juego luego de sufrir la lesión en una acción en la que se encontraba solo. Barrera mostró evidentes muestras de dolor y terminó siendo retirado en camilla del estadio Nilton Santos. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para ser evaluado.

La preocupación aumentó debido a las primeras impresiones del cuerpo técnico de Botafogo. Franclim Carvalho, entrenador del ‘Fogão’, se refirió al estado del futbolista después del encuentro y reconoció que la lesión podría tener una consideración importante.

Barrera acabou se lesionando sozinho no Nilton Santos e precisou sair de maca do gramado. Melhoras! pic.twitter.com/Ihl67QselQ — ge (@geglobo) August 9, 2026

“Me parece grave, o al menos esa es la información que tenemos. Podría ser grave”, señaló el estratega en conferencia de prensa. Carvalho también confirmó que Barrera fue llevado directamente al hospital para someterse a los exámenes correspondientes y conocer el alcance de la lesión.

El técnico brasileño explicó que todavía no había podido conversar directamente con el jugador para conocer mayores detalles sobre su estado. Sin embargo, la imagen del colombiano abandonando el terreno de juego generó preocupación en Botafogo, especialmente por la cercanía de su compromiso internacional.

Jordan Barrera se perderá el duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

“Estaba solo y el jugador se quejaba mucho”, comentó Carvalho al ser consultado por la acción que terminó con la lesión de Barrera. El entrenador lamentó lo ocurrido y expresó su deseo de que los estudios médicos descarten una lesión de gravedad para el joven mediocampista.

De esta manera, Jordan Barrera no podrá ser considerado para el encuentro frente a Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El colombiano era una de las alternativas del conjunto brasileño, por lo que su ausencia representa una baja sensible para el equipo de cara a este importante compromiso.

Cienciano y Botafogo se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro está programado para el jueves 13 de agosto desde las 7:30 p.m.

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