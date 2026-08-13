Cienciano y Botafogo se enfrentan este jueves 13 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que tendrá como escenario el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El conjunto peruano buscará sacar provecho de los más de 3.400 metros de altitud para conseguir una ventaja importante antes de viajar a Brasil, mientras que Botafogo intentará resistir las condiciones y llevarse un resultado favorable. El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana), 9:30 p.m. en Brasil.

Cienciano llega a esta instancia después de protagonizar una gran remontada frente a Lanús en los play-offs. Tras perder 2-0 en Argentina, el equipo cusqueño respondió con un contundente 4-0 en casa y selló su clasificación a los octavos de final. Ahora, el objetivo será repetir esa fortaleza como local y conseguir una diferencia que le permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta en Brasil.

Para este encuentro, la formación que planteas ubica a Ítalo Espinoza en el arco; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain y Marcos Martinich en defensa; Gerson Barreto y Ademar Robles como mediocampistas; y un ataque conformado por Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar. Carlos Garcés y Santiago Arias serán sensibles bajas en el ‘Papá’ por acumulación de tarjetas amarillas.

La ausencia de Garcés resulta especialmente relevante para Cienciano, considerando su protagonismo en la remontada contra Lanús. El delantero fue uno de los responsables de aquella clasificación –marcó un doblete y dio dos asistencias–, pero no podrá repetir actuación frente a Botafogo. Santiago Arias tampoco estará disponible, por lo que Horacio Melgarejo deberá ajustar su equipo para afrontar una serie en la que cualquier ventaja puede resultar decisiva.

Carlos Garcés no estará disponible ante Botafogo por suspensión. ( Foto: Cienciano)

Botafogo, en cambio, llega a los octavos de final directamente después de terminar líder del Grupo E, con una campaña de cinco victorias y un empate, es decir, 16 de los 18 puntos posibles. Esa actuación le permitió evitar los playoffs y avanzar directamente a esta instancia. Para el conjunto brasileño, el gran desafío será trasladar esa superioridad a un escenario completamente diferente, debido a las exigentes condiciones de altura que encontrará en Cusco.

La alineación que propone Botafogo está integrada por Warleson en la portería; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Justino y Alex Telles en la línea defensiva; Cristian Medina, Huguinho y Danilo en la medular; Álvaro Montoro como hombre libre detrás de los atacantes; Arthur Cabral y Matheus Martins como piezas ofensivas.

El cuadro brasileño también llega con algunas bajas. Allan y Kaio Pantaleão están descartados por lesión, por lo que no serán alternativas para el entrenador Franclim Carvalho. El técnico portugués, que afrontará su primer partido dirigiendo a Botafogo en la altura, apostaría por su equipo principal y por un mediocampo reforzado para intentar controlar el ritmo del encuentro, buscando bajarle el ritmo para no correr tanto en la altura de Cusco.

Alex Telles será titular en la línea defensiva de Botafogo. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Cienciano vs. Botafogo:

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Matías Succar.

Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Matías Succar. Posible alineación de Botafogo: Warleson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Justino, Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho, Danilo; Álvaro Montoro; Arthur Cabral y Matheus Martins.

TE PUEDE INTERESAR