Alianza Lima dio a conocer la lista oficial de futbolistas convocados para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, será la primera parte de una llave exigente para los blanquiazules, quienes buscarán aprovechar la localía antes de viajar a la altura ecuatoriana. Entre las principales novedades, destaca el regreso de Pablo Ceppelini, ausente durante casi toda la fase de grupos de la Libertadores y en el cruce con Gremio por una sanción de CONMEBOL. Además, Paolo Guerrero vuelve a ser considerado tras varias semanas fuera por lesión, lo que aumenta las opciones ofensivas del equipo de Néstor Gorosito.

La presencia de Pablo Ceppelini genera expectativa en Matute, ya que el mediocampista uruguayo es considerado una pieza importante para la creación de juego. Su última participación en un torneo internacional con Alianza Lima se remonta a antes de la suspensión que lo marginó durante meses.

Paolo Guerrero, por su parte, no jugaba desde el pasado 23 de julio, cuando Alianza Lima empató ante Gremio en Brasil asegurando su pase a los octavos de final. Desde entonces, el ‘Depredador’ se perdió varios encuentros del Clausura, recuperándose de molestias físicas.

Otra buena noticia para Nestor Gorosito es el retorno de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, ambos recuperados y listos para aportar en la ofensiva. Quevedo no estuvo presente en el último compromiso por el torneo local, pero ahora figura en la convocatoria.

Pablo Ceppelini ha jugado los últimos dos partidos de Alianza Lima como titular. (Foto: GEC)

No todo es color de rosa en Alianza Lima

No todo son altas en el plantel. El técnico no podrá contar con Carlos Zambrano, suspendido por la tarjeta roja que recibió en el partido de vuelta contra Gremio. Piero Cari también seguirá fuera por lesión, junto a Pablo Lavandeira sumándose a las bajas sensibles del equipo.

En defensa, nombres como Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y Miguel Trauco encabezarán la tarea de mantener el arco en cero, respaldados por la experiencia en el arco de Angelo Campos y Guillermo Viscarra.

En la zona de volantes, además de Pablo Ceppelini, figuran Jesús Castillo, Sergio Peña y Fernando Gaibor, quienes deberán ser clave para manejar el ritmo del partido y conectar con la delantera.

Alianza Lima sabe que un resultado positivo en Matute será vital para sus aspiraciones de clasificar a los cuartos de final. La altura de Quito podría ser un factor adverso en la vuelta, por lo que la estrategia apunta a asegurar una buena ventaja en casa.

Lista de convocados de Alianza Lima vs. Católica de Ecuador | Foto: Alianza Lima

