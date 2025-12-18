La suerte está echada para los representantes nacionales en el segundo torneo más importante del continente. Tras la ceremonia oficial realizada por la Conmebol, el camino de los clubes peruanos en la Copa Sudamericana 2026 ha quedado definido, deparando enfrentamientos que prometen sacar chispas desde el primer minuto. El azar determinó que la primera fase nos regale duelos de alta tensión regional donde solo dos se quedarán con el cupo a la Fase de Grupos.
Duelos conformados:
- Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- Cienciano vs. Melgar
Noticia en desarrollo...
