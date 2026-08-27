Sport Boys tuvo un inconveniente inesperado durante su regreso de Piura a Lima tras su partido ante Atlético Grau por la Copa de la Liga. El vuelo que trasladaba al plantel no pudo aterrizar en la ciudad debido a problemas técnicos de conocida aerolínea, relacionados directamente con el combustible, por lo que el equipo tuvo que permanecer en Piura y reprogramar su retorno.

En conversación con el programa El Arranque, Brayan Diche, jefe de equipo de Sport Boys, explicó que tanto la Federación Peruana de Fútbol como el club realizaron las gestiones necesarias para solucionar el inconveniente. “Nos ha reprogramado los vuelos; tres distintos vuelos el día de hoy para poder nosotros llegar a entrenar mañana”, señaló.

El dirigente detalló que el plantel fue dividido en tres grupos para regresar a Lima. Un primer vuelo está programado para las 5:20 de la tarde, mientras que los otros saldrán a las 7:10 y 8:00 de la noche. Mientras esperan su retorno, los integrantes del equipo permanecen hospedados en el mismo hotel.

El principal problema para el comando técnico es que Sport Boys perdió una jornada de entrenamiento colectivo en la previa de su próximo partido ante Sporting Cristal. Diche reconoció que el inconveniente afecta la planificación deportiva, aunque destacó que la institución ya viene trabajando para que el equipo pueda retomar sus actividades con normalidad.

Mientras una parte del plantel permaneció en Piura, los jugadores que se quedaron en Lima continuaron trabajando bajo las indicaciones del comando técnico. Entre ellos se encuentran Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes no viajaron con el grupo que quedó varado en el norte del país.

De acuerdo con Diche, el equipo tiene previsto volver a los entrenamientos este viernes por la tarde y realizar una nueva sesión el sábado. El objetivo será recuperar parte del tiempo perdido y llegar de la mejor manera posible al compromiso del domingo frente a Sporting Cristal.

El jefe de equipo de Sport Boys también recordó que el cuadro chalaco ya había atravesado una situación similar recientemente, cuando tuvo inconvenientes durante un viaje desde Tacna por las condiciones climáticas. En aquella oportunidad, el plantel pudo utilizar instalaciones para entrenar y evitar perder completamente la jornada.

Sport Boys viajará en tres vuelos programados para las 5:00 p. m., 7:00 p. m. y 8:00 p. m., respectivamente, con el objetivo de regresar a Lima y enfocarse desde mañana en los entrenamientos de cara al partido ante Sporting Cristal, este domingo en el estadio Miguel Grau.

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