Definitivamente, la temporada 2025 de Alianza Lima ingresó en la historia del club y su presencia en el plano internacional se encargó de dejar en el pasado las eliminaciones prematuras. Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, jugaron desde la Fase 1 de la Copa Libertadores y se insertaron en la etapa de grupos; posteriormente, pasaron a la Copa Sudamericana, donde quedaron eliminados en cuartos de final, tras caer ante Universidad de Chile (2-1). Económicamente, también obtuvieron grandes beneficios que le permitieron realizar distintos fichajes. En la siguiente nota, entérate cuánto dinero acumularon los blanquiazules en premios.

Con un resultado global de 2-1 ante Universidad de Chile, Alianza Lima se despidió de los torneos internacionales en el año 2025. Si bien existe un panorama poco gratos para el hincha blanquiazul, este ciclo será recordado también por los beneficios económicos que obtuvo desde el mes de febrero.

Alianza Lima inició su participación en la Fase 1 de Copa Libertadores donde eliminó a Nacional de Paraguay. En fase 2, dejó en el camino a Boca Juniors, con una histórica definición de penales en La Bombonera. Por último, para meterse a la etapa de grupos, venció a Deportes Iquique. Hasta aquel entonces, el cuadro de La Victoria acumuló un total de 1 millón 500 mil dólares en premios.

Por jugar fase de grupos, embolsó 3 millones de dólares. Ya en esta instancia, enfrentó a Sao Paulo, Libertad y Talleres; precisamente, ante este último, consiguió una victoria en casa, lo cual le otorgó 300 mil dólares más. Si bien quedó eliminado, se despidió de la Copa Libertadores con la suma de 4 millones 830 mil dólares.

Quedar en el tercer lugar, lo colocó en el play-off de la Copa Sudamericana donde, solo por participar, se adjudicó de 500 mil dólares adicionales. En esta etapa jugó contra un difícil Gremio de Brasil, pero lo superó y es así que se quedó con 600 mil dólares. Por último, en cuartos de final, dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador, ganando 700 mil dólares.

En total, Alianza Lima recibió 6 millones 630 mil dólares. Tras ser eliminado ante Universidad de Chile en cuartos de final, perdió la oportunidad de obtener 800 mil dólares más. Es así que se despidieron de su participación internacional en el año 2025 y quedarán enfocados en lo que resta del Torneo Clausura en la Liga 1.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad cuando visite a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR