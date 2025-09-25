Alianza Lima visita a U. de Chile en un duelo atractivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso y genera expectativa por lo que será el siguiente semifinalista del torneo y que se meterá entre los cuatro mejores equipos de la región. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos lo esencial. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Alianza Lima, llega a este compromiso tras haber recibido en primera instancia al cuadro chileno donde igualaron sin goles. Ante la ausencia de Carlos Zambrano por una expulsión, el jugador que podría estar tomando su lugar sería Gianfranco Chávez. Pese a no estar en la cancha, viajó con la delegación junto a todo el plantel, incluso también viajó Pablo Lavandeira que arrastra una lesión desde hace varios meses, en un gesto de unión.

Del otro lado, U. de Chile tuvo que dejar la localía de Santiago por los problemas sucedidos con sus hinchas, que le prohibió también jugar con su hinchada presente en el estadio de Coquimbo. Pese a esta sanción, se presentaron algunos disturbios en el banderazo previo, pero sin daños humanos. En cuanto al plantel, la única baja es la de Marcelo Díaz, en su lugar será Sebastián Rodriguez el titular elegido.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile?

El choque entre Alianza Lima vs U.de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana tendrá la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de DGo. En México, el cruce será televisado por Disney Plus, mientras que en España se verá por LaLiga+.

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs U. de Chile?

En Argentina lo transmite: DSports y DGo

En Paraguay lo transmite: DSports y DGo

En Uruguay lo transmite: DSports y DGo

En Chile lo transmite: DSports y DGo

En Ecuador lo transmite: DSports y DGo

En Venezuela lo transmite: DSports y DGo

En Perú lo transmite: DSports y DGo

En Brasil lo transmite: Disney Plus

En Colombia lo transmite: DSports y DGo

En Bolivia lo transmite: DSports y DGo

En México lo transmite: Disney Plus

En Estados Unidos lo transmite: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect

En España lo transmite: LaLiga+

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile en Perú?

El partido de Alianza Lima vs U.de Chile en vivo en Perú, válido por la vuelta de la Copa Sudamericana, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile en Chile?

El partido de Alianza Lima vs U.de Chile en vivo en todo Chile, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile en Argentina?

El partido de Alianza Lima vs U.de Chile en vivo en Argentina, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile en Estados Unidos?

Alianza Lima vs U.de Chile en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la Copa Sudamericana, se verá por la señal de Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect.

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile en España?

El partido de Alianza Lima vs U.de Chile en vivo, a jugarse en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, se podrá ver en España por LaLiga+.

