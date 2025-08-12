Cienciano vs. Bolívar se miden en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 1610 HD de DIRECTV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual DGO..

Cienciano clasificó como líder del grupo H, superando en puntos a Atlético Mineiro, Caracas y Deportes Iquique. En la Liga 1, logró dos victorias en los últimos 10 partidos y llega necesitado de encontrar su mejor versión. Alejandro Hohberg y Christian Souza son los fichajes estelares para suplir a Christian Cueva y Gaspar Gentile, quienes se marcharon a Emelec y Alianza Lima, respectivamente.

Por otro lado, Bolívar llegó a instancia con un contundente 6-0 en el global a Palestino de Chile. Se reforzó con cinco futbolistas, entre los que destacan el uruguayo Martín Cauterucio, exgoleador de Sporting Cristal, y el defensa argentino Ignacio Gariglio, de último paso por Deportivo Garcilaso y conocedor de la altura.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Sudamericana, por lo que el Cienciano vs. Bolívar podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Cienciano vs. Bolívar, por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en España?

En España, el compromiso entre Cienciano vs. Bolívar puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Sudamericana hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar en Internet?

Para ver el partido Cienciano vs. Bolívar por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports.

TE PUEDE INTERESAR