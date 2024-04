Deportivo Garcilaso vs. Metropolitanos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 4 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 1 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024. El encuentro está programado para iniciar desde las 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina y Brasil). Será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los cusqueños buscan iniciar con el pie derecho su camino en el torneo continental. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Deportivo Garcilaso juega de local en el Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. (Video: Garcilaso)





Garcilaso vs. Metropolitanos: posibles alineaciones

Deportivo Garcilaso: Penny; Salazar, Caicedo, Lojas, Gómez; Diez, Beltrán; Bazán, Chicaiza, Gentile; Erustes.

Metropolitanos: Villete; Cuero, Pabón, Fuentes, Graterol; Emerson Ruiz, Robert Garcés, M. Villero; J. Martínez, Angelo Lucena, Charlis Ortíz.