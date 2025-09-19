Alianza Lima tuvo un partido complicado ante la Universidad de Chile en Matute. Si bien tuvieron pasajes ofensivos importantes y le anularon un gol de Fernando Gaibor por una mano previa de Kevin Quevedo, los blanquiazules se complicaron en la etapa complementaria con la expulsión de Carlos Zambrano y tuvieron que ser más solidarios para –por lo menos– conservar el 0-0, algo que dejó la llave abierta para el encuentro de vuelta.

Hernán Barcos, quien fue sustituido sobre el final por la necesidad de los íntimos de defender con un futbolista menos, analizó lo sucedido en el Estadio Alejandro Villanueva y fue autocrítico con la propuesta que tuvieron a lo largo del partido. Pese a que conectaron en el centro del campo, lamentó que les haya costado ser más profundos para generar peligro en área rival.

“Necesitábamos ganar, no se pudo. Creo que en el primer tiempo hicimos los méritos para ganar, nos faltó un poco más de profundidad. En el segundo no jugamos tan bien, ellos tuvieron un poco más el control”, afirmó en zona mixta, asumiendo que les faltó redondear una mejor noche en la segunda mitad.

Pese al desconcierto en el complemento, el cordobés valoró el esfuerzo de sus compañeros para sostener el empate, justo cuando Universidad de Chile empezó a tener el balón, pero sin mayor alcance en la portería de Guillermo Viscarra. “Creo que estuvimos a la altura, y después con un hombre menos, le cedes un poco el campo. Terminamos corriendo hasta el último minuto”, añadió.

Hernán Barcos se reencontró con Sebastián Rodríguez, su excompañero en Alianza Lima. (Foto: GEC)

Con el empate en la ida, Barcos considera que la llave está más que abierta y dependen de sí mismos para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. “La llave está abierta, sabemos que es una cancha difícil, pero sabemos que tenemos un buen equipo y podemos ir a ganarlo allá”, agregó.

Un punto a tomar en cuenta, es que por la sanción de la CONMEBOL, el encuentro en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo será a puertas cerradas, algo que fue lamentado por el ‘Pirata’. “Es feo jugar sin público, es lo que hay y tenemos que enfrentar el partido de cualquier manera. Para ellos también será difícil”, puntualizó.

Hay que recordar que, con la expulsión de Carlos Zambrano, Néstor Gorosito se verá obligado a rearmar su bloque defensivo; Gianfranco Chávez tiene todos los boletos para ser titular en Coquimbo, acompañando de Renzo Garcés. El encuentro de vuelta ante la Universidad de Chile será el próximo jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano).

Alianza Lima buscará la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana en Coquimbo. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

