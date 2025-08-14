La designación del estadio Monumental como sede de la final de la Copa Libertadores 2025 puso a Lima en los ojos del mundo. La buena relación entre Conmebol y Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, también generó el rumor que otro torneo pueda tener su partido decisivo en la capital del Perú: la Copa Sudamericana en el estadio Nacional. Producto de las dudas de Santa Cruz de Bolivia (sede oficial), surgió esta posibilidad; sin embargo, desde el Instituto Peruano del Deporte descartaron esta opción.

Federico Tong, presidente del IPD, fue consultado por esta idea de albergar un nuevo torneo internacional en la capital y tener al Estadio Nacional como escenario principal. Además, contó detalles de su reunión con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, por la elección del Monumental.

“He estado en Asunción, he tenido una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Hemos hablado de la final. Siempre se habló de la necesidad de tener un estadio y evidentemente el Monumental tiene mucho más aforo y de tal manera que ya esto se ha comunicado oficialmente. Lo importante era que Lima sea la capital de la final única de la Copa Conmebol Libertadores”, comentó Tong en TV Perú.

En dicha conversación, Tong también aclaró que la Copa Sudamericana fue un tema de conversación con Domínguez; sin embargo, optó por respetar a la ciudad escogida como escenario: Santa Cruz de Bolivia, descartando así la opción que el partido decisivo se juegue en Lima.

“Y también hemos conversado de la Copa Sudamericana. Totalmente descartado. Son solo rumores, dichos. La Copa Sudamericana se va a jugar donde está planificado por Conmebol, así que descartamos categóricamente que esto vaya a ser así y eso lo hemos conversado con el presidente de Conmebol”, añadió.

Si bien no reveló una razón específica de la negativa por albergar, uno de las influencias sería la realización de eventos programados en fechas próximas al 22 de noviembre, día de la realización de la contienda continental. Desde al 15 al 18 del mismo mes se desarrollarán eventos musicales.

A ello se suma que, en esa misma fecha, está programada también la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos, lo que tensiona aún más la logística y la planificación. Entre las opciones contempladas figuraba el traslado de la inauguración de los Juegos Bolivarianos al Estadio de San Marcos o al Estadio Atlético de la Videna, en San Luis.

¿Cómo nació el rumor de la designación del Estadio Nacional?

Conmebol designó al estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, como sede de la final de Copa Sudamericana. Sin embargo, todo indica que no estarían cumpliendo con las fechas pactadas para la construcción y término de detalles. Por esta razón, comenzó una idea de cambio.

“Hablé con alguien de Conmebol y me dijo que está muy difícil que levanten las observaciones al estadio de Santa Cruz. En Conmebol están listos para activar el plan del Estadio Nacional”, adelantó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, de L1 MAX.

De hecho, también aseguró que la visita de Alejandro Domínguez, máxima autoridad de la Conmebol, al Perú para visitar el Estadio Monumental, fue aprovechado por las autoridades del IPD para que el Estadio Nacional sea la sede elegida para la final de la Copa Libertadores, pero la decisión ya estaba tomada.

“Pero lo que sí quedaron es que esté todo listo para que el Nacional sea sede de la final de la Sudamericana si se le quitan a Santa Cruz de la Sierra”, agregó el periodista.

