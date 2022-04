Racing Club pasó de tener una temporada con resultados poco convincentes para los hinchas (puesto 15 en la segunda mitad del año), a ser líder en la Copa de la Liga y también en el Grupo B de la Sudamericana 2022. Los números han sido favorables para los dirigidos por Fernando Gago, el mismo que le devolvió la esencia del club y que se proyecta a pelear por el título nacional.

Si de recuentos se trata, es preciso hacer un repaso por la actualidad del equipo. Desde que empezó la temporada 2022, la ‘Academia’ no ha perdido ningún partido, sumando un total de 15 compromisos (16 si retrocedemos a la última fecha de la Liga Argentina), de los cuales 10 fueron victorias consecutivas, récord que no se rompía desde la era de Juan José Pizzuti, quien estuvo al mando de Racing en 1967, con nueve al hilo.

Con este panorama más que prometedor, es preciso conocer a fondo cómo llega el equipo al duelo contra Melgar, este miércoles en el Monumental de la UNSA. Por ello, dos periodistas argentinos que cubren el día a día de Racing detallaron a Depor cómo se viene preparando el plantel, de cara a este compromiso, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Sudamericana.

Fernando Gago le devolvió el estilo de juego que requería Racing para brillar esta temporada. (Foto: TyC Sports)

Un cambio de visión: Fernando Gago

Si hay algo que destacan muchos colegas, sea que cubran o no al equipo del Cilindro, es el juego colectivo. Se pasó de ver las individualidades al funcionamiento en su conjunto de los once, como si fuera una orquesta. Esto, sin duda, fue gracias a Fernando Gago. “Está aportando una idea que pregona y terminó convenciendo a los jugadores”, sostiene Lautaro Salucho, de TyC Sports, y no se equivoca al respecto con respecto al cuadro argentino.

El estratega bonaerense llegó en octubre del 2021 a un Racing que muchos creyeron había perdido el norte. Si bien los meses que faltaron para terminar aquel año no fueron los más amables con él y su equipo (los hinchas inundaron Twitter con el hashtag #AndateGago), solo el tiempo y el trabajo duro le dieron la razón, llevando a la ‘Academia’ a lo más alto de la Copa de la Liga este 2022.

“Racing ahora es un equipo que juega muy bien al fútbol, que se identifica con un estilo basado en el juego ofensivo, en el buen trato de pelota, en la ambición, en la búsqueda contante, buen circuito de juego y con futbolistas en muy alto nivel, convencidos de una idea de fútbol vistoso que les inculcó Gago”, comentó Nicolás Montalá, de diario Olé.

Enzo Copetti y Javier Correa, goleadores de esta temporada. (Foto: Racing Club)

La fe en los jugadores

Sin embargo, el gran secreto, además del buen manejo y estrategia de Gago, es la fe en los jugadores. Ello, según destaca Salucho, se debe a la identificación que tiene el propio DT con sus dirigidos: “Gago, si bien no deja de ser el entrenador del equipo, entiende mucho del jugador, porque se retiró hace poco y eso lo saben los futbolistas”.

Muestra de este entendimiento son Enzo Copetti y Javier Correa. Ambos delanteros son la prueba viviente de las segundas oportunidades, en especial, si se trabaja para mejorar. El primero convirtió goles a su llegada al club (tres tantos en tres cotejos en el 2020), pero un bajón anímico, sumado a discrepancias con la afición, lo llevaron a ser duda a lo largo del 2021.

Esto llevó al propio jugador a realizar cambios positivos: horas extras de entrenamientos, más tiempo practicando frente al arco y, como resultado, hoy es el goleador del equipo con siete tantos (uno por la Copa Argentina y seis por la Copa de la Liga). Caso similar el de Correa, aunque sus ausencias se debieron a algunas lesiones. Pese a ello, logró recuperarse y hoy alterna con Copetti.

“Gago recuperó jugadores que venían de un bajo nivel a lo más alto. Hay futbolistas que están pasando por un gran momento, como es el caso de Gastón Gómez, quien se consolidó y está atajando muy bien; Leonel Miranda está jugando estupendo, los delanteros Correa y Copetti, quienes por lo general no juegan juntos, pero están haciendo muchos goles. Es un equipo que juega de memoria”, explicó Montalá.

Racing Club se encuentra primero del Grupo A en la Copa de la Liga y segundo en la tabla de goleadores, con 23 tantos. (Foto: Goal)

Melgar: ¿cómo visualizan al rival?

Melgar se ubica tercero en la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022, con una victoria ante River Plate de Uruguay y una derrota frente a Cuiabá. Si nos vamos al plano local, el elenco arequipeño se encuentra en el sexto lugar con 19 puntos, a tres de alcanzar a los líderes del campeonato: Sport Huancayo, Binacional y Alianza Atlético.

“Sabiendo que Racing llega bien y que no debe subestimar a ningún rival, solo está enfocado en clasificar. Entiende que la Copa Sudamericana es un objetivo claro y conciso para el club. Tienen en cuenta que será un partido muy difícil en condición de visitante y por eso van a poner a los jugadores que suelen ser titulares, aunque al técnico no le guste decir que los hay”, sostuvo Salucho.

Eso sí, el camino para conseguir un nuevo resultado invicto no será fácil. La altura puede ser un punto en contra, como también lo es la baja de Gabriel Hauche: “Tuvo una fractura en uno de los dedos del pie derecho y tiene para tres semanas de recuperación”, narró Montalá. Pese a ello, el equipo tiene la consigna de que deben acabar primero del grupo, pues solo este pasará a la siguiente ronda del certamen continental.





