Sergio Peña, previo al Alianza Lima vs. U. de Chile. (Video: Instagram)
Sergio Peña, previo al Alianza Lima vs. U. de Chile. (Video: Instagram)

A través de redes sociales, el volante blanquiazul recordó algunos momentos desde su regreso en el año 2025. Además, se dirigió a la hinchada en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS