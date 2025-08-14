El último miércoles hubo una fiesta en Matute. A pesar de que no fue sencillo, Alianza Lima venció por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador y dio un paso importante en su objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Néstor Gorosito fue el más satisfecho con este triunfo, pues sabe perfectamente que el trámite no fue sencillo y sus jugadores tuvieron que esperar hasta la recta final del partido para encontrar los dos goles, a través del ingresado Alan Cantero.

Ya en frío, ‘Pipo’ analizó lo sucedido en el Estadio Alejandro Villanueva y remarcó que la Universidad Católica fue un rival duro que, con sus virtudes, encontró el camino para hacerles daño. No obstante, por cosas del fútbol, abrieron la cuenta justamente cuando habían bajado el ritmo y estaban poco precisos en los metros finales.

“Tienen futbolistas que juegan muy bien. En el primer tiempo estábamos más cerca del segundo que del primero. Nos apresurábamos en los últimos metros, no teníamos claridad”, manifestó en primera instancia el entrenador argentino, recordamos la superioridad que tuvo Alianza Lima en la primera parte.

“Después el fútbol es tan cambiante que, para mí, en el momento que nosotros habíamos bajado, encontramos los dos goles. Físicamente el equipo está muy bien y debido a eso ganamos”, añadió, haciendo hincapié en que, con solo dos cambios en el segundo tiempo, su equipo rindió físicamente.

Gorosito no se confía y sabe que esta victoria es solo la mitad de la tarea. Si Alianza Lima quiere asegurar su presencia entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana, tendrá que revalidarlo en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, el próximo miércoles 20 de agosto. ‘Pipo’ quiere seguir haciendo historia con los blanquiazules.

“Ninguna tranquilidad, ganamos un tiempo. Falta todavía un segundo tiempo en la altura, en su cancha. Este equipo no había perdido en Copa Sudamericana, es el primer partido que pierde. Va a ser difícil, como todos los que nos tocó, pero nosotros, gracias a Dios, de visitante hemos jugado muy bien”, acotó.

Por otro lado, el estratega de 61 años se tomó el tiempo para elogiar las virtudes de Alessandro Burlamaqui, quien anoche fue titular y viene consolidándose como una pieza clave en el equipo. “Burlamaqui va a ser un jugador de selección por 10, 12 años. Juega a otro ritmo que en el nivel local. Es todo mérito de Franco (Navarro) que lo recomendó”, comentó.

Al ser consultado sobre su continuidad en tienda íntima, Néstor Gorosito dejó en claro que a él le gusta la planificación a largo plazo, y si eso implica quedarse para la próxima temporada, bienvenido sea. Esto se verá con el correr de los meses, pero lo cierto es que en La Victoria están felices con lo que viene logrando, especialmente por el salto de calidad a nivel internacional.

“Somos de tener planificación larga. Hace 15 días dimos los dos meses del cronograma de trabajo tanto de agosto-septiembre, y días libres que daremos el plantel. Me siento cómodo en Alianza Lima. Dios quiera que nos podamos quedar”, puntualizó. Ojo, ‘Pipo’ tiene contrato hasta finales de este año, pero Franco Navarro, director deportivo del club, tiene en carpeta su renovación.

¿Cuándo volverá a jugar Allianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

