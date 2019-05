Sporting Cristal vs. Unión Española: ¿cómo y en qué canal ver EN VIVO el partido por la Copa Sudamericana?

Sporting Cristal vs. Unión Española | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE HD | Sporting Cristal pisa fuerte y llega con todo al duelo ante Unión Española. El partido se disputará a las 7.30 p.m. en Matute y los celestes llegan motivados con el 3-0 en el partido de ida en Chile.



¿En qué canal puedes ver el partido? La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO, estará a cargo de DIRECTV y todos los detalles los tendrás en DEPOR.COM.



Sporting Cristal vs. Unión Española: el mensaje de Carlos Lobatón. (Prensa SC)

Los rimenses golearon en el partido de ida en el estadio Santa Laura en Santiago. Aquella noche, los cerveceros arremetieron el arco del plantel chileno con tres goles, uno de Christofer Gonzáles, en el primer tiempo, y dos de Christian Ortiz, en el segundo.



Sporting Cristal vs. Unión Española vuelven a enfrentarse, esta vez, por el duelo de vuelta que definirá al plantel que pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro de Claudio Vivas tiene tres goles a su favor, tras ganar en Santiago, pero deberán si quieren asegurar el pase, deberán anotar más dianas.



"Dimos un paso importante, hicimos un gran partido, pero faltan 90 minutos. Habrá que jugarlos con la misma seriedad como lo hicimos en Santiago", dijo el DT de Sporting Cristal en la previa. "Unión Española viene descansado y la llave está abierta", añadió el entrenador.



El estratega de Unión Española, el chileno Fernando Díaz aseguró tras el partido anterior que no bajarán los brazos en la revancha ante Sporting Cristal y que irán a luchar a Lima. "Si el rival te pudo hacer tres goles, nosotros también podemos hacerlos", sostuvo.



Sporting Cristal vs. Unión Española: partidos anteriores



► 25/05/19 Sporting Cristal 2 - 3 Melgar

► 21/05/19 Unión Española 0 - 3 Sporting Cristal

► 18/05/19 Carlos Mannucci 2 - 0 Sporting Cristal

► 13/05/19 Sporting Cristal 4 - 0 Universidad

► 09/05/19 Olimpia 0 - 1 Sporting Cristal

► 17/05/19 Unión La Calera 1 - 2 Unión Española

► 12/05/19 Unión Española 1 - 0 Universidad Concepción

► 04/05/19 Coquimbo Unido 2 - 0 Unión Española

► 28/04/19 Unión Española 0 - 2 Audax Italiano

Sporting Cristal vs. Unión Española: horarios del mundo



Perú: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Unión Española: posibles alineaciones



Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, J. Madrid, G. Chávez, J. Cazulo, C. Ortiz, G. Távara, C. Gonzáles, C. Palacios y F. Pacheco.



Unión Española: S. Sánchez, M. Larenas, J. Aja, T. Galdames, F. Seymour, L. Pavez, Y. Mejía, R. González, M. Maureira, M. Dávila, M. Caballero.