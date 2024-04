La Copa Sudamericana 2024 sigue su curso esta semana. César Vallejo y Deportivo Garcilaso tienen como objetivo sumar de a tres, el primero para escapar de los últimos lugares del Grupo A, mientras que el cuadro cusqueño lo hará para continuar siendo el líder del Grupo G. Eso sí, sus rivales buscarán a toda costa vencerlos, aprovechando que jugarán de locales. ¿Qué partidos se jugarán y cómo va la tabla de posiciones en cada serie? Conoce esos detalles aquí.

Partidos del Grupo A

César Vallejo será el primero en jugar esta semana. Luego de la caída que tuvo por la mínima diferencia frene a Defensa y Justicia, el pasado martes 2 de abril. Si bien en dicho partido se mantuvo la igualdad sin goles durante el primer tiempo, al poco de arrancar el complemento Yorman Zapata puso el gol a favor del cuadro argentino y, con ello, conseguir los tres puntos en Trujillo.

En el plano local, los ‘poetas’ arriban al choque frente a Independiente del Valle (partido que se jugará este miércoles 10 de abril desde las 9:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot) tras ganar por 1-0 a Alianza Atlético en el estadio Monumental de Ate. Por su parte, el cuadro parcero cayó por 2-0 ante Always Ready en Bolivia por el certamen copero, mientras que en el torneo colombiano empató 2-2 ante Jaguares.

Este miércoles también jugarán Defensa y Justicia vs. Always Ready, a partir de las 5:00 p.m. en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Si bien el conjunto argentino está en el segundo lugar de la tabla de posiciones, no deberá confiarse ante el combinado boliviano, que es el actual líder y que, pese a que no jugarán en altura, peleará por quedarse nuevamente con el triunfo.

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 10 de abril 5:00 p.m. Defensa y Justicia vs. Always Ready Norberto ‘Tito’ Tomaghello 10 de abril 9:00 p.m. I. de Medellín vs. César Vallejo Atanasio Girardot

Tabla de posiciones del Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Always Ready 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Defensa y Justicia 1 1 0 0 1 0 1 3 3 César Vallejo 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 DIM 1 0 0 1 0 2 -2 0

Partidos del Grupo G

Deportivo Garcilaso se ubica como líder del Grupo G, luego de que ganara por 3-2 a Metropolitanos FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin duda, un buen inicio para el elenco cusqueño, que ahora buscará replicar ese buen resultado, esta vez, ante Lanús en el estadio que lleva el mismo nombre, en Argentina. Como dato adicional, el cuadro bonaerense está en segundo lugar de la tabla, luego de empatar 1-1 con Cuiabá.

Y es que, pese a que no sumó de a tres en su debut, es uno de los fuertes candidatos a pasar de ronda, por la trayectoria del equipo y porque en la jornada pasada logró la igualdad jugando como visita en Brasil. No obstante, llega con una derrota a cuestas, luego de perder por 2-0 frente a Racing, por el campeonato argentino.

El elenco imperial, por su parte, empató en su último compromiso en el campeonato peruano por 2-2 en la ciudad Tarma, un resultado que refuerza la premisa de que en duelos de visita no le va tan bien (ocupa el puesto 15 en el Apertura). El segundo cotejo del Grupo G será el de Metropolitanos FC vs. Cuiabá, que se medirán a la misma hora, pero en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 11 de abril 5:00 p.m. Metropolitanos FC vs. Cuiabá Olímpico de la UCV 11 de abril 5:00 p.m. Lanús vs. Deportivo Garcilaso Ciudad de Lanús

Tabla de posiciones del Grupo G

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 1 1 0 0 3 2 1 3 2 Lanús 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Cuiabá 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Metropolitanos 1 0 0 1 2 3 -1 0

¿Cuál es el formato de la Copa Sudamericana 2024?

Para la Copa Sudamericana 2024 se respetará el formato que se usó en la temporada pasada, con un partido único en la Fase Nacional y con una fase de ‘play-off’ antes de disputar los octavos de final. En dicha etapa, los transferidos de fase de grupos de Copa Libertadores jugarán contra los segundos de fase de grupos la ‘Suda’, para así conseguir el pase a las rondas finales.

Hay que tomar en cuenta en la primera etapa de esta competición, no se incluyeron a los clubes de Argentina y Brasil, los mismos que fueron integrados en la siguiente etapa de la competencia debido a la decisión tomada por los organizadores de la misma. Desde la fase de grupos se incluirán a los equipos de ambos países, así como a los cuatro equipos eliminados en la tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores.

Los ganadores de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. Aquí, los ocho equipos clasificados segundos en la fase de grupos y los ocho terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, disputarán los play-offs de octavos, en partidos de ida y vuelta. Así pues, los ganadores clasificarán directamente a la fase eliminación directa, pasando por octavos, cuartos y semifinales, hasta llegar a la gran final.





