La previa del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana no solo se vive en lo futbolístico. Mientras ambos planteles afinan detalles para definir su pase a semifinales, en el cuadro azul los reflectores apuntan hacia otro frente: la reestructuración interna. A pocos días de jugar el encuentro de vuelta, comenzaron a sonar con fuerza las versiones de una “limpieza” en el plantel que no deja indiferente a nadie, sobre todo porque involucra a varios delanteros que no lograron consolidarse y que podrían salir del club al término de la temporada. Una noticia que genera revuelo, ya que se da en pleno momento de tensión y expectativa internacional por la Sudamericana.

En el Centro Deportivo Azul (CDA) de la Universidad de Chile ya no hay margen para la paciencia. La dirigencia analiza cambios profundos, sobre todo en el sector ofensivo, donde los resultados no han estado a la altura de lo esperado. Tres nombres aparecen en la lista de cuestionados: Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, todos con un rendimiento irregular que no convenció a la directiva.

El caso más sonado es el de Di Yorio. El atacante argentino llegó como carta estelar, pero nunca alcanzó el nivel proyectado. Su elevado salario y el bajo aporte en el campo hacen que el Azul contemple seriamente no ejecutar la opción de compra, lo que marcaría su adiós en diciembre.

Por su parte, Rodrigo Contreras tampoco logró justificar la fuerte inversión que hizo la U por él. Sus cifras –ocho goles en 27 partidos– quedaron muy por debajo de las expectativas, y la evaluación del club apunta a no prolongar su continuidad, pensando en buscar un delantero con mayor peso ofensivo.

El caso de Nicolás Guerra es distinto, pero no menos relevante. Formado en casa y con historia en clásicos, el atacante no terminó de consolidarse como titular indiscutido. Su futuro parece lejos del CDA, ya que desde hace varios mercados su nombre suena como opción de salida, aunque siempre terminaba quedándose. Esta vez, la decisión parece más encaminada.

En paralelo a esta situación, la U se prepara para recibir a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El choque de vuelta por cuartos de final se jugará este jueves 25 de septiembre sin público, tras la sanción impuesta por CONMEBOL. En la ida, ambos equipos igualaron 0-0, dejando todo abierto para la definición en suelo chileno.

El conjunto azul confía en figuras como Charles Aránguiz y Lucas Assadi para intentar inclinar la balanza. Sin embargo, la polémica por la “limpieza” en el plantel se roba parte de la atención, un escenario que podría sumar presión adicional a los jugadores en un cruce de máxima exigencia.

Hernán Barcos se reencontró con Sebastián Rodríguez, su excompañero en Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

