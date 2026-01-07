El inicio de la Liga 1 está cada vez más cerca y los equipos ya se preparan para luchar nuevamente por el título nacional. Desde la organización del campeonato, existe una fecha pactada (31 de enero); sin embargo, en los últimos días surgieron las dudas de una posible postergación porque existe deudas desde la casa televisora 1190 Sports con algunos clubes. Para terminar esta polémica, Julio García -asesor de asuntos corporativos de la entidad- contó que están en conversaciones para terminar con el desfase de pagos y empezar de la mejor manera la temporada 2026.

“Estamos trabajando por las vías institucionales, esto es el comité de dirección, una solución que ya se ha alcanzado, ya hemos acordado todo lo correspondiente al pago de este despacho de 60 días, que dicho, es importante mencionarlo, está permitido por un contrato, pero que se va a resolver en los próximos días ya”, contó García en entrevista con RPP.

Además, aseguró que en los próximos días se terminarán este tipo de inconvenientes con los clubes para iniciar bien la Liga 1, sumado a que los participantes de la máxima categoría buscarán equilibrarse de manera económico, por lo que el dinero de los derechos televisivos será un gran aporte.

“En los próximos días no va tardar, debe ser puesto en conocimiento de todos los clubes, el campeonato debe empezar en orden, y tomamos esta actitud de ayer como una necesidad de los clubes de empezar en orden el campeonato. A nosotros, que somos los gestores del proyecto, en el que es parte la federación, indirectamente los clubes, y 1190 nos viene bien porque queremos también concentrarnos en el desarrollo del proyecto”, agregó.

1190 Sports aún mantiene deudas con los clubes por el concepto de derechos televisivos. (Foto: Composición Depor)

Si bien en el contrato anterior estaba estipulado un plazo de 60 días de demora para cualquier tipo de pago, Julio García reveló que este acuerdo tendrá un modificación para garantizar un pago más próximo en el curso del año 2026, evitando así que vuelve a darse un desfase.

“Es importante precisar que, en este momento, hay un desfase, no es que se trate de una deuda, no es que no se haya pagado. El contrato, permite ese desfase de 60 días, pero lo estamos resolviendo, no va a haber más desfase, se está poniendo todo en orden, todo al día”, reveló.

En esa misma línea, contó: “El campeonato va a empezar ordenado pero además hay una modificación que se ha acordado que va a reducir este plazo de 60 días de desfase en cualquier circunstancia del futuro, por circunstancias que el propio contrato contempla, a no más de 30″.

Melgar y el calvario que vive desde el 2023

Sin duda alguna, el equipo que más ha venido padeciendo esta falta de claridad en el compromiso de los pagos es Melgar, y que incluso se ha manifestado innumerables veces a través de su administrador, Ricardo Bettocchi. Para sorpresa de todos, 1190 Sports mantiene una deuda con el equipo arequipeño desde al año 2023.

“Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, contó en entrevista con Exitosa.

Para Bettocchi, el hecho de asumir el riesgo con la televisora llegó como una obligación desde la Federación Peruana de Fútbol. El administrador contó que la entidad llevó a este vínculo para la transmisión de sus partidos con la promesa de pago; sin embargo, no lo cumplieron desde el 2023.

Ricardo Bettocchi reclamó a 1190 Sports por falta de pagos a Melgar. (Foto: Composición)

