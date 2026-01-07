La temporada 2025 de Alianza Lima quedará en el recuerdo por el buen papel internacional que realizó, luego de varios años de pasar desapercibido tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana; sin embargo, quedó una deuda pendiente como el título nacional. Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, quedaron en el cuarto lugar de la Liga 1, no cumpliendo uno de los objetivos más fuertes en diferentes planos. Esta razón fue uno de los detonantes la salida del DT, según explicó Fernando Cabada, administrador de la institución.

“A ‘Pipo’ le tengo mucho aprecio, lo respeto y le agradezco la temporada internacional que tuvimos. No se lograron los objetivos primordiales del club porque siempre el principal fue el torneo local. Tal vez nos distrajimos porque estas alegrías internacionales nos distraen y desgastar, es un régimen importante al que se someten los jugadores”, contó en entrevista con Latina Deportes.

Además, agregó que su relación con Gorosito siempre fue buena, por lo que respeta lo que hizo en su paso por la institución: “Es un tema que yo respeto mucho las decisiones del área deportiva, por algo tenemos a alguien de la talla de Franco Navarro tomando decisiones”.

En relación a la salida de Hernán Barcos y la reacción de los hinchas, mencionó que -así como el ‘Pirata’- también se despidieron de la institución otros jugadores con amplia trayectoria. En esa misma línea, mencionó lo cambiante que puede ser la dinámica del fútbol en este tipo de ocasiones.

“No personalizaría tanto, la gente personaliza mucho y no se dan cuenta que son varios los jugadores que han salido. En el caso de Hernán, es una figura icónica y es una persona a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico como figura internacional en Alianza, pero no centraría las cosas ahí. En el fútbol, parte de la dinámica es el recambio. Hay altas, bajas, fichajes y no renovaciones”. apuntó.

