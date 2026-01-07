Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026. (Foto: Alianza Lima)
En tiempo de cambios para Alianza Lima, la temporada 2026 significará también el adiós de un histórico como Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ ha confesado que será su último año como profesional, por lo que está enfocado en el título nacional. Esta situación despertó la interrogante del número de camiseta que usará, teniendo en cuenta la salida de Hernán Barcos, quien portaba la ‘9′. Para despejar todo tipo de polémicas, el excapitán de la Selección Peruana respondió que seguirá con la ‘34′ en este ‘último baile’ con la blanquiazul.

Noticia en desarrollo...

