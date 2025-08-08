¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

Este sábado 9 de agosto, Alianza Lima vs. Ayacucho FC se enfrentan en el Estadio Las Américas, en el compromiso que es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para la 1:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Alianza Lima llega con constantes traspiés en el torneo local, recientemente igualó sin goles en Matute frente a Sporting Cristal y la fórmula de reservar jugadores para la Copa Sudamericana, no le ha funcionado al 100% a Néstor Gorosito. Para este duelo sufre las ausencias de Guillermo Enrique, Paolo Guerrero y Piero Cari por lesión. Mientras que Sergio Peña será ausente por una expulsión en la jornada anterior.

Por su parte, Ayacucho FC en la última jornada cayó estrepitosamente con un 3-1 en contra frente a Sport Huancayo. En lo que va de la tabla de posiciones del Torneo Clausura, se ubica en el puesto 12 habiendo sumado solo 4 puntos, con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Ayacucho FC en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Alianza Lima vs Ayacucho FC está pactado para disputarse a partir de las 1:00 p.m. desde el Estadio Las Américas. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 5 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Ayacucho FC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Alianza Lima vs Ayacucho FC es a las 2:00 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 1:00 p.m.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Ayacucho FC en España?

En España, el partido entre Alianza Lima vs Ayacucho FC, por la fecha 5 del Clausura está pactado para iniciar a las 8:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Ayacucho FC en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Alianza Lima vs Ayacucho FC está programado para las 3:00 p.m. del mismo día. Los hinchas aliancistas y ayacuchanos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la web de Depor.

