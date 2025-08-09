Vamos con la información de hoy. Este domingo 10 de agosto, Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo, el compromiso es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora se juega este partido? El duelo está programado para las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Sporting Cristal quiere seguir como protagonista del Torneo Clausura 2025, por lo que una victoria será clave en su objetivo. Además, días atrás, anunciaron la incorporación de Luis Abram y Cristian Benavente. Este choque podría significar el debut del ‘Profeta’ quien ya entrena con los celestes.

Melgar, por su parte, necesita volver a ganar para seguir en la pelea del Torneo Clausura. En ese sentido, cambió de director técnico y anunció la llegada de Juan Reynoso. Si bien el ‘Cabezón’ no estará en el banquillo, acompañará a la delegación en su visita a los celestes.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Sporting Cristal vs. Melgar está pactado para disputarse a partir de las 11:00 a.m. desde el Estadio Alberto Gallardo. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 5 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Sporting Cristal vs. Melgar es a las 12:00 del medio día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 1:00 p.m.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar en España?

En España, el partido entre Sporting Cristal vs. Melgar, por la fecha 5 del Clausura, está pactado para iniciar a la 6:00 p.m. del día domingo 10 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Sporting Cristal vs. Melgar está programado para las 1:00 p.m. del mismo día. Los hinchas celestes y arequipeños en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la web de Depor.

