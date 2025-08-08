¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura?

Desde el Estadio Monumental, Universitario vs. Sport Boys juegan este sábado 9 de agosto, en el duelo clave para seguir escalando en la tabla del segundo certamen del año, pero también para sumar en el cuadro acumulado. ¿A qué hora juegan este partido? Este duelo podrá ser visto desde las 6:30 p.m. en todo el territorio peruano. Además, la misma hora será para Colombia y Ecuador. No te pierdas todos los detalles en la siguiente nota.

Universitario afronta este compromiso luego de haber ganado frente a AUDH, con dificultad pero con un 2-0 a su favor. Instalado en el tercer puesto, el cuadro crema busca aprovechar la oportunidad de sumar tres unidades que le permitan trepar al liderato, desplazando a Cusco FC, equipo que tendrá descanso en esta jornada.

Por el lado de Sport Boys, el arranque no ha sido el esperado: solo registra una victoria y acumula cuatro puntos, situación que lo mantiene en la zona baja de la clasificación. No obstante, el retorno de Jostin Alarcón y Fabrizio Roca representa una oportunidad para fortalecer su ofensiva y revertir el panorama.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 Te Apuesto 2025, el partido entre Universitario vs. Sport Boys está pactado para disputarse a partir de las 6:30 p.m. desde el Estadio Monumental. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 5 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Universitario vs. Sport Boys es a las 7:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys en España?

En España, el partido entre Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 3 del Torneo Clausura, está pactado para iniciar a las 1:30 a.m. del domingo 10 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Boys en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Universitario vs. Sport Boys está programado para las 8:30 p.m. del mismo día. Los hinchas en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

