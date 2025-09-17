En Alianza Lima ya dejaron atrás la derrota ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1 y desde que comenzó esta semana están enfocados en lo que será su llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, con el partido de ida a disputarse este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien este choque solo será con hinchada local, en tienda blanquiazul tomarán todos los resguardos necesarios para brindarle seguridad a los suyos.

Como se recuerda, el conjunto chileno fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) a disputar sus próximos siete encuentros internacionales de local a puertas cerradas, y otros siete en condición de visitante sin su parcialidad. Esto, como se recuerda, a raíz de los lamentables sucesos ocurridos en Avellaneda, que a la postre también significó la eliminación de Independiente.

En ese sentido, si bien los hinchas de la Universidad de Chile están prohibidos de ingresar al Estadio Alejandro Villanueva, ya que ni siquiera les habilitaron un sector en alguna de las tribunas, en Alianza Lima no quieren correr ningún riesgo: frente a cualquier infiltración, prefieren prevenir antes que lamentar.

Por tal motivo, más de 1400 policías y 300 efectivos privados garantizarán la seguridad de los asistentes antes, durante y después del compromiso. Así pues, los fanáticos blanquiazules pueden asistir al recinto de Matute con la confianza de que todo estará controlado y solo deberán preocuparse en alentar, algo que el equipo de Néstor Gorosito necesitará durante los 90 minutos.

Universidad de Chile no tendrá a su hinchada en Matute tras la sanción de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL. (Foto: AFP)

Tal como ha sucedido en todos los partidos internacionales de Alianza Lima en este 2025, tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana, se espera un lleno total en el Alejandro Villanueva. Este jueves el barrio de La Victoria será una fiesta y los hinchas esperan completar su aliento incondicional un triunfo, el cual les permitiría soñar con las semifinales de la ‘Suda’.

Desde el plano futbolístico, Gorosito llega con lo mejor de su artillería y no se guardará nada. Aunque Carlos Zambrano y Renzo Garcés no jugaron el fin de semana ante Deportivo Garcilaso por la suspensión que arrastran, para este choque volverán a la zaga y lo más seguro es que estén acompañados por Guillermo Enrique y Miguel Trauco por los laterales.

El centro del campo estaría conformado por Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña; aquí hay una interrogante, pues Pedro Aquino podría meterse a la oncena titular como volante ancla. En ataque, no hay dudas: estarán Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. Todo se definirá este miércoles, a un día del enfrentamiento.

Alianza Lima llegó a esta instancia tras eliminar a la Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

El encuentro entre Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 19.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR