El caso de Abel Hernández parecía encaminarse hacia Universitario, al punto que en Ate lo veían como la pieza ideal para reforzar el ataque rumbo al 2026; sin embargo, todo dio un giro inesperado y el futuro del goleador estaría mucho más lejos de lo que se imaginaba. Mientras la dirigencia crema esperaba una respuesta definitiva y confiaba en que su propuesta económica y deportiva fuese suficiente para seducirlo, desde Uruguay comenzaron a surgir señales de que otro gigante sudamericano había entrado en la pelea.

En las últimas horas, trascendió que Pablo Bentancur, representante del delantero, se encuentra ultimando detalles contractuales con un club importante de su país. El agente confirmó en radio que está “a punto de cerrar un delantero para Peñarol”, evitando dar más información para no afectar la negociación, aunque varias fuentes cercanas ya apuntan a que se trataría del propio Hernández.

De acuerdo con información internacional, el acuerdo sería por dos años, con un salario cercano a los 40 mil dólares mensuales. Ese detalle habría terminado por inclinar la balanza, pese al interés real que mostró Universitario antes de la salida de su técnico, un hecho que también habría condicionado la decisión del uruguayo en este mercado.

La administración creía que su propuesta podía competir con la del exterior y que el tricampeonato peruano sería un incentivo adicional para concretar el fichaje. Sin embargo, el regreso a Peñarol, un club donde Hernández ya jugó y tiene historia, empezó a verse como un escenario más probable conforme avanzaron las conversaciones.

Abel Hernández perteneció a equipos como Fluminense e Internacional de Brasil, así como el Hull City de la Premier League o Palermo, de Italia. (Foto: Getty Imagen)

La molestia en Universitario también pasa por la sensación de que la negociación estaba encaminada. El comando técnico buscaba un atacante experimentado con roce internacional, y el uruguayo cumplía con todas las características solicitadas para apuntalar el proyecto del próximo año. Pero la irrupción del cuadro ‘aurinegro’ cambió todo el panorama.

A la par, se conoció que el jugador tenía otras ofertas: una de Liga de Quito y dos opciones adicionales fuera de Sudamérica. No obstante, ninguna de estas propuestas avanzó tanto como la del club uruguayo, que además le permitiría pelear un título local y mantenerse en la vitrina internacional de la región.

El valor actual de Hernández en el mercado es de 250 mil euros, cifra que lo hace accesible para varios equipos, pero que no determina su destino final: el factor emocional y el proyecto deportivo habrían sido claves en su elección. Aun así, mantiene contrato vigente con Liverpool de Uruguay hasta diciembre de 2025, por lo que su llegada debe resolverse mediante un acuerdo formal entre las partes.

Finalmente, todo indica que Universitario deberá reajustar sus planes en ofensiva. El delantero que parecía ser prioridad quedó prácticamente fuera del camino, obligando a la directiva crema a activar otras opciones en Argentina y Uruguay.

Abel Hernández jugó para la Selección de Uruguay | (Getty Images)

