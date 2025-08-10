Tabla de posiciones de la Tabla Acumulada de la Liga 1 durante la fecha 5 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
El sigue en marcha, y este fin de semana se disputa la quinta jornada, donde los equipos buscan meterse a los play-offs de la . Universitario de Deportes, ganador del Apertura, es uno de los candidatos en este segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Eso sí, será importante no solo echar un ojo a la tabla de posiciones de este torneo, sino también al Acumulado, donde los equipos buscan clasificar a los torneos internacionales y evitar el descenso.

La fecha 5 arrancó este viernes 8 de agosto con el partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, que acabó 1-1 en Cutervo. El ‘Papá’ ahora se concentrará en su próximo reto en Copa Sudamericana, donde visitará a Bolívar en La Paz por la instancia de octavos de final.

El sábado, la cartelera arrancó con el duelo entre Ayacucho FC y Alianza Lima, que se impuso 1-0 gracias a un gol de penal de Pablo Ceppelini. Luego, el clásico de Junín se jugó en Tarma y ADT vs. Sport Huancayo lo dieron todo en busca de la victoria, que finalmente fue para los locales por la mínima diferencia.

Cerrando la jornada sabatina, Universitario de Deportes superó 1-0 a Sport Boys, gracias al solitario gol de Jairo Concha. De esta manera, los cremas quedaron listos para lo que será el partido ante Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores. En tienda rosada, en cambio, fue el último partido del colombiano Arturo Reyes, quien fue despedido en su cargo como entrenador.

El domingo, Sporting Cristal vs. Melgar disputaron un duelo atractivo, pero a su vez bastante cortado en el Estadio Alberto Gallardo, donde los ‘celestes’ se impusieron 1-0 con gol de Ian Wisdom. Luis Abram marcó su debut en su regreso al cuadro de La Florida luego de ocho años.

Por otro lado, Los Chankas derrotó 3-2 a Atlético Grau sumando tres puntos claves en su lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que Juan Pablo II será el encargado de cerrar la jornada dominical recibiendo, en Chongoyape, a Deportivo Binacional.

Por último, dos compromisos se disputarán el lunes 11 de agosto. Alianza Atlético de Sullana se enfrentará a UTC, en el calor del Estadio Campeones del 36; y finalmente Deportivo Garcilaso se mide ante AUDH.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura:

FechaHoraPartidoEstadioCanal
08/08 FINAL Comerciantes Unidos 1-1 CiencianoJuan Maldonado GamarraL1 MAX
09/08FINALAyacucho FC 0-1 Alianza LimaEstadio Las AméricasL1 MAX
09/08FINALADT 1-0 Sport HuancayoUnión TarmaL1 MAX
09/08FINALUniversitario 1-0 Sport BoysMonumentalGOLPERÚ
10/08FINALSporting Cristal 1-0 MelgarAlberto GallardoL1 MAX
10/08FINALLos Chankas 3-2 Atlético GrauLos ChankasL1 MAX
10/083:30 p.m.Juan Pablo II vs BinacionalComplejo Deportivo de ChongoyapeL1 MAX
11/083:00 p.m.Alianza Atlético vs UTCCampeones del 36L1 MAX
11/087:00 p.m.Deportivo Garcilaso vs AUDHInca Garcilaso de la VegaL1 MAX

Descansa: Cusco FC

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 23 16 4 3 48 15 33 52
2 Cusco FC 22 14 4 4 42 21 21 46
3 Sporting Cristal 23 14 3 6 42 24 18 45
4 Alianza Lima 23 13 6 4 27 15 12 45
5 Alianza Atlético 22 11 4 7 29 21 8 37
6 Sport Huancayo 23 11 4 8 31 29 2 37
7 Melgar 23 9 9 5 31 25 6 36
8 Deportivo Garcilaso 21 10 4 7 33 20 13 33
9 ADT 22 8 6 8 26 34 -8 30
10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29
11 Cienciano 23 6 7 7 35 30 5 28
12 Atlético Grau 21 6 7 8 28 31 -3 25
13 Sport Boys 23 6 6 11 27 34 -7 24
14 Juan Pablo II 22 6 5 11 26 36 -10 23
15 Binacional 21 5 7 9 22 35 -17 22
16 UTC 21 5 5 11 19 38 -19 20
17 Ayacucho FC 23 5 4 14 18 34 -16 19
18 Alianza Universidad 23 3 5 15 20 41 -21 14
19 Comerciantes Unidos 22 2 7 13 21 38 -17 13

