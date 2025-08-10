El Torneo Clausura sigue en marcha, y este fin de semana se disputa la quinta jornada, donde los equipos buscan meterse a los play-offs de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, ganador del Apertura, es uno de los candidatos en este segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Eso sí, será importante no solo echar un ojo a la tabla de posiciones de este torneo, sino también al Acumulado, donde los equipos buscan clasificar a los torneos internacionales y evitar el descenso.

La fecha 5 arrancó este viernes 8 de agosto con el partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, que acabó 1-1 en Cutervo. El ‘Papá’ ahora se concentrará en su próximo reto en Copa Sudamericana, donde visitará a Bolívar en La Paz por la instancia de octavos de final.

El sábado, la cartelera arrancó con el duelo entre Ayacucho FC y Alianza Lima, que se impuso 1-0 gracias a un gol de penal de Pablo Ceppelini. Luego, el clásico de Junín se jugó en Tarma y ADT vs. Sport Huancayo lo dieron todo en busca de la victoria, que finalmente fue para los locales por la mínima diferencia.

Cerrando la jornada sabatina, Universitario de Deportes superó 1-0 a Sport Boys, gracias al solitario gol de Jairo Concha. De esta manera, los cremas quedaron listos para lo que será el partido ante Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores. En tienda rosada, en cambio, fue el último partido del colombiano Arturo Reyes, quien fue despedido en su cargo como entrenador.

El domingo, Sporting Cristal vs. Melgar disputaron un duelo atractivo, pero a su vez bastante cortado en el Estadio Alberto Gallardo, donde los ‘celestes’ se impusieron 1-0 con gol de Ian Wisdom. Luis Abram marcó su debut en su regreso al cuadro de La Florida luego de ocho años.

Por otro lado, Los Chankas derrotó 3-2 a Atlético Grau sumando tres puntos claves en su lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que Juan Pablo II será el encargado de cerrar la jornada dominical recibiendo, en Chongoyape, a Deportivo Binacional.

Por último, dos compromisos se disputarán el lunes 11 de agosto. Alianza Atlético de Sullana se enfrentará a UTC, en el calor del Estadio Campeones del 36; y finalmente Deportivo Garcilaso se mide ante AUDH.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio Canal 08/08 FINAL Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 09/08 FINAL Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima Estadio Las Américas L1 MAX 09/08 FINAL ADT 1-0 Sport Huancayo Unión Tarma L1 MAX 09/08 FINAL Universitario 1-0 Sport Boys Monumental GOLPERÚ 10/08 FINAL Sporting Cristal 1-0 Melgar Alberto Gallardo L1 MAX 10/08 FINAL Los Chankas 3-2 Atlético Grau Los Chankas L1 MAX 10/08 3:30 p.m. Juan Pablo II vs Binacional Complejo Deportivo de Chongoyape L1 MAX 11/08 3:00 p.m. Alianza Atlético vs UTC Campeones del 36 L1 MAX 11/08 7:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs AUDH Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Descansa: Cusco FC

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 23 16 4 3 48 15 33 52 2 Cusco FC 22 14 4 4 42 21 21 46 3 Sporting Cristal 23 14 3 6 42 24 18 45 4 Alianza Lima 23 13 6 4 27 15 12 45 5 Alianza Atlético 22 11 4 7 29 21 8 37 6 Sport Huancayo 23 11 4 8 31 29 2 37 7 Melgar 23 9 9 5 31 25 6 36 8 Deportivo Garcilaso 21 10 4 7 33 20 13 33 9 ADT 22 8 6 8 26 34 -8 30 10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29 11 Cienciano 23 6 7 7 35 30 5 28 12 Atlético Grau 21 6 7 8 28 31 -3 25 13 Sport Boys 23 6 6 11 27 34 -7 24 14 Juan Pablo II 22 6 5 11 26 36 -10 23 15 Binacional 21 5 7 9 22 35 -17 22 16 UTC 21 5 5 11 19 38 -19 20 17 Ayacucho FC 23 5 4 14 18 34 -16 19 18 Alianza Universidad 23 3 5 15 20 41 -21 14 19 Comerciantes Unidos 22 2 7 13 21 38 -17 13

TE PUEDE INTERESAR



