La Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva con el desarrollo de la fecha 17 del Torneo Clausura, jornada que también tendrá repercusión directa en la tabla de posiciones acumulada. Alianza Lima se mantiene en la cima de esta clasificación y conserva su lugar en la pelea por el título nacional, mientras otros equipos buscan asegurar su presencia en torneos internacionales y cerrar la temporada con sus objetivos cumplidos.

El arranque de esta jornada tuvo lugar el domingo 15 de noviembre con dos encuentros que terminaron repartiendo puntos. En Cutervo, Comerciantes Unidos y Sport Boys protagonizaron un vibrante empate 3-3, mientras que Juan Pablo II College y Deportivo Garcilaso igualaron 2-2 en Chogoyape. El cuadro cusqueño consiguió un resultado importante pensando en su ubicación dentro del acumulado.

Para el lunes 16 de noviembre se programaron otros tres cotejos. UTC derrotó por 5-2 a Los Chankas, en un resultado que no evitó su descenso de categoría. Por su parte, Cusco FC empató frente a ADT de Tarma, mientras CD Moquegua consiguió una victoria sobre Atlético Grau con un penal en los últimos minutos, resultado que le permitió asegurar su permanencia.

Luego de un día de descanso, el balón volvió a rodar el miércoles 18 de noviembre en Sullana, donde Alianza Atlético empató 1-1 frente a Melgar en el Estadio Campeones del 36. Ambos equipos sumaron en una jornada que también empieza a definir sus posiciones de cara al cierre de la temporada y la distribución de los cupos internacionales.

La actividad continuará este sábado 21 de noviembre, desde las 3:30 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca en un partido en el que los blanquiazules buscarán sumar en casa y mantenerse en la parte alta del acumulado, mientras que el conjunto cajamarquino afrontará un compromiso clave en su lucha por permanecer en la máxima categoría.

El domingo 22 de noviembre se disputarán los últimos encuentros del campeonato, ambos programados para las 3:00 p.m. Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo en el Estadio IPD. Los resultados de ambos partidos podrían generar cambios importantes en la clasificación acumulada.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 15/11 FINAL Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys Juan Maldonado Gamarra 15/11 FINAL Juan Pablo II 2-2 Dep. Garcilaso Complejo Deportivo Juan Pablo II 16/11 FINAL UTC 5-3 Los Chankas Héroes de San Ramón 16/11 FINAL Cusco FC 2-2 ADT Inca Garcilaso 16/11 FINAL CD Moquegua 2-1 Atlético Grau 25 de Noviembre 18/11 FINAL Alianza Atlético 1-1 Melgar Campeones del 36 21/11 3:30 p.m. Alianza Lima vs. FC Cajamarca Alejandro Villanueva 22/11 3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cienciano Alberto Gallardo 22/11 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD Huancayo

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 33 20 9 4 52 22 30 69 2 Universitario 33 17 9 7 59 39 20 61 3 Melgar 34 16 10 8 56 39 17 58 4 Deportivo Garcilaso 34 16 8 10 52 37 15 56 5 Cusco FC 34 16 4 14 48 49 -1 52 6 Sporting Cristal 33 15 6 12 63 48 15 51 7 Cienciano 33 15 5 13 54 46 8 50 8 Alianza Atlético 34 14 8 12 50 49 1 50 9 Sport Huancayo 33 15 5 13 48 49 -1 50 10 Los Chankas 34 13 9 12 43 57 -14 48 11 Sport Boys** 34 12 11 11 40 38 2 43 12 Juan Pablo II 34 11 9 14 50 61 -11 42 13 Comerciantes Unidos 34 8 14 12 47 49 -2 38 14 Atlético Grau 34 10 7 17 33 43 -10 37 15 CD Moquegua 34 8 9 17 29 49 -20 33 16 ADT*** 34 7 12 15 36 50 -12 32 17 FC Cajamarca**** 33 8 7 18 46 65 -19 29 18 UTC* 34 6 9 19 43 61 -24 17

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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