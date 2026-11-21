Alianza Lima recibió una importante noticia en medio de la planificación para las finales de la Liga 1 2026. El Tribunal de Apelaciones de la Liga de Fútbol Profesional Peruana resolvió modificar la sanción impuesta a Franco Navarro Monteyro, director deportivo blanquiazul, tras los incidentes ocurridos en el encuentro ante Cienciano.

El dirigente había recibido inicialmente tres fechas de prohibición de acceso a los estadios, castigo que fue apelado buscando una reducción. Luego de evaluar el recurso, la Sala A del Tribunal de Apelaciones decidió declarar fundado en parte el pedido presentado por Navarro, aunque no dejó sin efecto completamente la medida disciplinaria.

La resolución determinó reducir de tres a dos las fechas de suspensión para el director deportivo de Alianza Lima. De esta manera, Navarro deberá cumplir la prohibición de ingreso durante los dos siguientes partidos oficiales que dispute el cuadro victoriano en la Liga 1 2026, modificándose así el castigo que había recibido en primera instancia.

“Revocar la Resolución No. 02, emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP, mediante la cual se sancionó al señor Franco Navarro Monteyro con la prohibición de acceso a los estadios por tres (3) fechas”, señala parte del documento. Posteriormente, el tribunal estableció que la sanción definitiva será de dos jornadas.

Este cambio representa una modificación importante para Alianza Lima en la recta final del campeonato, pues el castigo ya no contempla tres partidos, sino únicamente dos. Sin embargo, Navarro todavía deberá cumplir la suspensión correspondiente, por lo que su presencia en los compromisos decisivos dependerá de cómo se contabilicen las fechas oficiales pendientes del equipo.

El Tribunal de Apelaciones también confirmó los demás extremos de la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria, por lo que la reducción únicamente alcanza a las fechas de prohibición de acceso a los estadios. Asimismo, declaró improcedente el pedido del dirigente para suspender total o parcialmente la medida disciplinaria bajo el artículo 38 del Reglamento Único Disciplinario.

De igual manera, el organismo señaló que ya no correspondía pronunciarse sobre la solicitud de suspensión inmediata del castigo mientras se resolvía la apelación, debido a que el tribunal finalmente emitió una decisión sobre el fondo de la controversia. Con ello, quedó definido el nuevo alcance de la sanción contra el director deportivo blanquiazul.

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