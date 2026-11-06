La Liga 1 2026 entra en su etapa decisiva con el desarrollo de la fecha 16 del Torneo Clausura. A falta de solo dos jornadas para el cierre del campeonato, los equipos buscan sumar puntos para alcanzar sus objetivos en la temporada. Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo llegan igualados en la cima del segundo certamen del año, mientras que Alianza Lima conserva el primer lugar de la clasificación acumulada. En esta nota podrás revisar los resultados de la jornada y cómo se mueve la tabla de posiciones.

Alianza Lima se mantiene como líder de la tabla acumulada con 68 puntos, seguido por Universitario de Deportes, que suma 60 unidades. Más atrás aparecen FBC Melgar y Deportivo Garcilaso, ambos con 54 puntos, mientras que Cusco FC completa los primeros cinco lugares con 51. Esta clasificación resulta determinante para definir los cupos a los torneos internacionales de la próxima temporada y los equipos que disputarán el título nacional.

Por su parte, la pelea por el Torneo Clausura está mucho más ajustada. Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo comparten el primer lugar con 31 puntos cada uno, aunque los celestes tienen ventaja por diferencia de goles (+17), por delante de los cremas (+11) y el conjunto huancaíno (+8). Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Alianza Atlético aparecen como perseguidores con 28 unidades.

La decimosexta jornada comenzó este viernes 6 de noviembre con el enfrentamiento entre Atlético Grau y Cusco FC, programado para las 3:00 p. m. en el estadio La Matanza de Piura. Ambos equipos buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el segundo torneo de la temporada.

La actividad continuará el sábado 7 de noviembre con cuatro compromisos. ADT recibirá a Sporting Cristal desde la 1:00 p. m. en el estadio Unión de Tarma, en un partido importante para los celestes, que necesitan ganar para conservar el liderato del Clausura. Posteriormente, FC Cajamarca enfrentará a Alianza Atlético a las 3:30 p. m. en el estadio Héroes de San Ramón.

Más tarde, FBC Melgar se medirá ante Juan Pablo II desde las 6:00 p. m. en el estadio Monumental de la UNSA. La jornada sabatina terminará con el duelo entre Cienciano y Sport Huancayo, programado para las 8:30 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los visitantes buscarán una victoria que les permita seguir en la pelea por el primer puesto.

Finalmente, el domingo 8 de noviembre se disputarán los últimos cuatro encuentros de la fecha. Los Chankas recibirán a Alianza Lima desde la 1:00 p. m. en el estadio Los Chankas de Andahuaylas, mientras que Sport Boys enfrentará a UTC a las 3:30 p. m. en el estadio Miguel Grau del Callao.

La programación continuará a las 6:00 p. m. con el partido entre Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Para cerrar la jornada, Universitario de Deportes recibirá a CD Moquegua desde las 8:30 p. m. en el estadio Monumental. Los cremas necesitan sumar de a tres y esperar otros resultados para llegar con opciones de quedarse con el Torneo Clausura en la última fecha.

Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 06/11 3:00 p.m Atlético Grau vs. Cusco FC La Matanza 07/11 1:00 p.m ADT vs. Sporting Cristal Unión Tarma 07/11 3:30 p.m FC Cajamarca vs. Alianza Atlético Héroes de San Ramón 07/11 6:00 p.m Melgar vs. Juan Pablo II UNSA 07/11 8:30 p.m Cienciano vs. Sport Huancayo Inca Garcilaso 08/11 1:00 p.m Los Chankas vs. Alianza Lima Los Chankas 08/11 3:30 p.m Sport Boys vs. UTC Miguel Grau 08/11 6:00 p.m Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidso Inca Garcilaso 08/11 8:30 p.m Universitario vs. CD Moquegua Monumental

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 32 20 8 4 51 21 30 68 2 Universitario 32 17 9 6 57 37 20 60 3 Melgar 32 15 9 8 53 37 16 54 4 Deportivo Garcilaso 32 16 6 10 50 35 15 54 5 Cusco FC 32 16 3 13 46 44 2 51 6 Sporting Cristal 32 15 5 12 62 47 15 50 7 Cienciano 32 15 5 12 53 44 9 50 8 Alianza Atlético 32 14 7 11 49 46 3 49 9 Sport Huancayo 32 14 5 13 46 48 -2 47 10 Los Chankas 32 13 8 11 39 51 -12 47 11 Sport Boys** 32 12 9 11 37 35 2 41 12 Juan Pablo II 32 11 8 13 47 57 -10 41 13 Comerciantes Unidos 32 8 12 12 44 47 -3 36 14 Atlético Grau 32 9 7 16 29 41 -12 34 15 ADT*** 32 7 10 15 35 47 -12 30 16 CD Moquegua 32 7 8 17 25 46 -21 29 17 FC Cajamarca**** 32 7 7 18 44 65 -21 26 18 UTC* 32 5 8 19 38 58 -20 13

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.





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SOBRE EL AUTOR Sebastián Ardiles Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.



