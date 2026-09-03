El club ADT solía tener una de las localías más fuerte de los últimos años en la Liga 1; sin embargo, su presente no es el mejor y tiene serios problemas con el descenso. Por tal motuvo, decidió acabar con la relación laboral que tenían con el entrenador uruguayo Francisco Usúcar a finales de agosto de 2026, y apostar por el nacional Víctor ‘Chino’ Rivera.

Este último ya trabaja con el plantel profesional y se encuentra muy motivado para sacar adelante un proyecto deportivo que parece no tener rumbo, y que ha relegado a los últimos lugares a un club acostumbrado a ser protagonista en nuestro fútbol.

“Estamos en una situación complicada viendo la tabla, el club está en zona de descenso. Quedan 10 partidos, 30 puntos en juego y lo primero es poner los pies sobre la tierra, el grupo ha entendido muy bien el mensaje y hay que ir partido a partido para que ADT mantenga el lugar que tiene en el fútbol profesional. Hemos asumido este reto y estamos preparados para afrontar lo que nos toca”, apuntó Rivera en el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

“Empezamos (el último martes) el trabajo con un mensaje muy directo, tenemos que hacer las cosas bien partido a partido, con mucha responsabilidad, profesionalismo y disciplina. Estoy con toda la ilusión de poder aportar y dar un buen resultado en el club”, añadió.

Víctor Rivera fue bicampeón nacional como entrenador, cuando dirigió a la Universidad San Martín en 2007 y 2008.

Por otro lado, se refirió a la competencia en la Copa de la Liga, torneo al que el club tarmeño clasificó a las semifinales en su primera edición, y puede servir en los anímico para afrontar con mayor confianza el Torneo Clausura.

“Son dos situaciones relevantes porque una puede permitirle al club trascender si gana la Copa Caliente, cada logro es importante y el reto más clave en este momento es el poder trepar posiciones, poder remar en una situación complicada pero no imposible. Hay que darle seriedad a los dos torneos, cada partido para nosotros será una final”, explicó.

El club destacó la experiencia de Rivera y le dio la bienvenida en sus canales oficiales con un extenso mensaje en el que destacan sus logros deportivos.

“Con una amplia trayectoria en el fútbol peruano, el profesor Rivera llega al Vendaval Celeste respaldado por una destacada carrera, en la que consiguió el bicampeonato nacional con la Universidad San Martín en 2007 y 2008 y logró seis clasificaciones a torneos internacionales, incluyendo participaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana”, se lee en parte de la publicación.

TE PUEDE INTERESAR