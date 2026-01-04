El mercado de pases no da respiro. Tal como viene sucediendo en los últimos años, muchas figuras del fútbol ecuatoriano van a probar suerte a la Liga 1 y esta vez no fue un jugador, sino un entrenador: Pablo Trobbiani fue anunciado como nuevo DT de ADT, en reemplazo de Horacio Melgarejo, actualmente en Cienciano, quien no pudo clasificar al ‘Vendaval de Tarma’ a la Copa Sudamericana. Por ello, el cuadro celeste avanzó rápidamente en las negociaciones y cerró la contratación del estratega de 49 años.

Se trata de un entrenador que ha hecho gran parte de su carrera en Ecuador, últimamente en Barcelona SC de Guayaquil. A lo largo de su estadía en el cuadro ‘canario’, el español de raíces argentinas –hijo de Marcelo Trobbiani, exentrenador de Universitario y Cienciano en el fútbol peruano– fue el DT del plantel principal antes del desembarco de Ismael Rescalvo y fue asistente técnico de Segundo Alejandro Castillo. Además, dirigió a la reserva del cuadro amarillo entre el 2017 y el 2020.

En esta nueva etapa de Trobbiani como entrenador, tendrá bajo su mando a tres jugadores ecuatorianos: se trata de Joao Rojas y John Narváez, curiosamente dos futbolistas que pasaron por las filas de Emelec, rival de Barcelona, club con el cual está identificado el DT. Además, también viajó al Perú en el mismo vuelo Teo Gómez, zaguero central ecuatoriano que viene de Vinotinto de la Liga Pro, pedido por el mismo Trobbiani para reemplazar a Gustavo Dulanto, quien partió a Sport Boys.

Antes de viajar al Perú, el nuevo DT de ADT fue abordado por la prensa ecuatoriana. “Hubo un acercamiento hace seis meses y no se pudo dar. La idea futbolística que tiene el presidente de ADT, que busca a los entrenadores para tener esa misma idea futbolística, fue lo que me convenció. Y lo que se me sedujo es el plantel, el equipo. Vamos a enfrentarnos a equipos muy grandes también ahí en Perú y tratar de hacerlo de la mejor manera”, señaló el entrenador.

La presentación de Pablo Trobbiani como entrenador de ADT. (Foto: ADT)

Dentro del cuerpo técnico de Segundo Castillo, asumió el mando del primer equipo de Barcelona desde el año 2024 cuando reemplazó a Ariel Holan. Desde ahí dirigió en 32 encuentros: 15 victorias, siete empates y 10 derrotas. La mala campaña en Copa Libertadores, donde fue rival de Universitario de Deportes, terminó por sacar a Castillo del cargo, aunque Trobbiani se quedó trabajando hasta fin de año.

De hecho, el DT ve la Liga 1 como una buena ventana para dar el salto. “Sí, lo veo como una oportunidad hermosa para hacer nuestro trabajo. Estuvimos bastante tiempo en Barcelona. Y bueno, ahora llegó esta oportunidad. Es muy bonita para aprovecharla y vamos con todas las ganas para hacer un gran trabajo. Tener una metodología clara, un modelo de juego muy claro. Y después ganar los partidos, que es lo principal”, señaló Trobbiani.

El historial del argentino-español como entrenador principal es de 37 partidos dirigidos, con seis triunfos, 13 empates y 18 derrotas. De hecho, su carrera como entrenador arrancó en el Perú: fue asistente de su papá en Cienciano en 2009 y 2012. Luego ocupó el mismo cargo en la Selección de Argentina Sub-20, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata Sub-20 y Cobreloa de Chile hasta dar el salto a Ecuador. En el país norteño fue DT principal en CD River Plate, Toreros FC, LDU Portoviejo, Olmedo. Manta y Chacaritas FC de la Serie B.

Hasta el momento, ADT se ha reforzado con Luis ‘Chin’ Benites, Jordan Guivin, Carlos Solís, Aldair Rodríguez y los extranjeros Luis Felipe Pérez, el mencionado Teo Gómez y Juan David Valencia, arquero colombiano que fue el último en ser anunciado por el club. A la par, abandonaron el equipo Gu-Rum Choi, Carlos Grados, Gustavo Dulanto, Éder Hermoza y Facundo Bersano.

ADT quedó muy cerca de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. (Foto: ADT)

