Sporting Cristal continúa reforzándose para afrontar sus próximos desafíos y tiene prácticamente todo encaminado para sumar a Agustín Álvarez Wallace. El futbolista uruguayo dejará Racing de Montevideo y continuará su carrera en el fútbol peruano, donde defenderá la camiseta celeste.

Depor pudo conocer, a través de fuentes allegadas al jugador, los detalles de la operación que permitirá su llegada a Sporting Cristal. Agustín Álvarez Wallace pertenece a Montevideo Torque y se encontraba jugando en Racing de Montevideo en calidad de préstamo hasta final de temporada.

Para concretar su incorporación al cuadro rimense, el futbolista tuvo que poner fin anticipadamente a su préstamo con Racing. De esta manera, quedó habilitado para iniciar una nueva etapa en el fútbol peruano.

“El jugador es de Montevideo Torque, sin embargo estaba jugando en Racing de Montevideo en calidad de préstamo y para llegar a Cristal tuvo que cortar el préstamo con Racing y va a préstamo con Cristal por seis meses hasta diciembre en principio con posibilidad de extender el acuerdo por un año más con opción de compra”, señalaron fuentes allegadas al jugador a Depor.

El acuerdo contempla, en principio, un préstamo por seis meses, hasta diciembre. Sin embargo, Sporting Cristal tendría la posibilidad de extender el vínculo por un año más, además de contar con una opción de compra para quedarse definitivamente con los servicios del futbolista.

Álvarez Wallace llega procedente de un Racing de Montevideo que recientemente se consagró campeón. El mediocampista fue parte importante del plantel que consiguió el título y dejó una buena impresión durante su etapa en el conjunto uruguayo.

Su último partido con Racing se produjo el 6 de junio, cuando disputó los 90 minutos frente a Central en Palermo. Posteriormente, dejó de aparecer en los compromisos del equipo, una situación que generó interrogantes entre los hinchas del conjunto uruguayo.

De acuerdo con comentarios difundidos en medios locales, el futbolista habría estado próximo a regresar a la convocatoria para el siguiente partido. Sin embargo, la confirmación de su salida rumbo a Perú terminó modificando el escenario y aceleró su despedida de Racing.

Ahora, el futbolista tendrá un nuevo desafío en su carrera. Sporting Cristal apuesta por sus características para fortalecer su plantel y espera que pueda adaptarse rápidamente al fútbol peruano.

Con el acuerdo confirmado, Álvarez Wallace se prepara para dejar Uruguay y comenzar una nueva etapa en Sporting Cristal. El préstamo hasta diciembre, con posibilidad de ampliación y opción de compra, le abre además la puerta para que su vínculo con el club rimense pueda extenderse más allá de este año.

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