La temporada 2026 significará un nuevo reto para uno de los goleadores de la Liga 1 en el año 2025: Agustín Graneros. El delantero argentino fue figura en Alianza Atlético, alcanzando el cupo a la Copa Sudamericana; sin embargo, decidió cambiar de ruta para el presente ciclo y vestirá los colores de Deportivo Garcilaso. Con 14 goles bajo el brazo, arriba a Cusco para seguir marcando una línea de carrera en el fútbol peruano, dejando claro cuáles son sus objetivos en el país, aspirando también a jugar en un equipo grande de la capital para el futuro.

En entrevista exclusiva con Depor, Agustín Graneros habló también sobre los rumores que lo vincularon con Alianza Lima a final de temporada. Sumado a ello, mostró su postura por los problemas de organización que existen en la Liga 1 y cómo afectaría nuevamente una situación como la expulsión de Deportivo Binacional en 2025, la cual generó cambios en la tabla de posiciones.

¿Cómo tomas esta segunda experiencia en Liga 1, teniendo en cuenta que tuviste una buena temporada con la Alianza Atlético y ahora, curiosamente, también se van a enfrentar con ellos para lo que será la Copa Sudamericana?

Yo quería quedarme en el país, quería quedarme en Perú. La verdad que me gusta mucho la Liga, me gusta mucho lo que es Perú a mí y a mi familia, así que estamos muy contentos. Bueno, también tenemos ese partido que justo las casualidades de la vida se dan, que es contra mi anterior equipo, así que bueno, estamos esperando también ese partido porque va a decidir algo muy importante para lo que viene.

Agustín Graneros jugará en Deportivo Garcilaso. (Foto: Deportivo Garcilaso)

Llegas a Deportivo Garcilaso con Horacio Benincasa, quien ha sido tu compañero en Alianza Atlético, ¿cómo ha sido esa adaptación para ti? Quizás también conversando con él, de todas maneras es parte de tu círculo en este nuevo proceso de adaptación.

Sí, es un gran compañero, es un gran amigo también que me supo ayudar mucho desde mi primer año acá en Perú, así que eso también lo valoro bastante, pero el grupo acá en general, los chicos que ya estaban en el club me recibieron fantástico, así que fue todo mucho más fácil para mí la adaptación.

Agustín, ¿por qué Deportivo Garcilaso? ¿Qué es lo que te convenció de este proyecto del club?

Bueno, la verdad que se interesaron mucho de mí, me hicieron saber sus intenciones para conmigo y los proyectos futbolísticos que vienen del club. La verdad que quería ser parte de ellos, así que no fue difícil la decisión.

Dejar Sullana, ¿cómo fue ese sentir? Porque recuerdo mucho que salieron unas imágenes en la celebración de ustedes para la obtención del boleto de Copa Sudamericana. Entiendo que también se formó un bonito grupo

Es un club en el que yo estoy muy agradecido porque es el que me abrió la puerta acá a la Liga 1, a Perú. Siempre voy a estar agradecido con ellos, pero hoy me toca defender otra camiseta y lo voy a hacer con todas mis armas y con todo el amor del mundo. Lo que fue Sullana, se desarmó bastante creo el equipo a lo que era el año pasado. La mayoría de los jugadores que veníamos jugando no están más, el técnico tampoco, así que también eso fue determinante.

Agustín Graneros fue uno de los goleadores de Alianza Atlético en 2025. (Foto: Liga 1)

¿Hubo una propuesta desde Alianza Atlético para quedarte?

Sí, desde bastante antes de que termine el torneo ya estaba la propuesta sobre la mesa, pero bueno, yo también quería abrir mis horizontes, quería seguir creciendo y creo que tomé una buena decisión.

¿Fue el único club o hubo algún otro club también en escena por ahí?

No, hubo varios clubes de la Liga 1 y del exterior también, tuve posibilidades de Argentina, de Chile, de países del Medio Oriente, pero bueno, yo y mi familia queríamos seguir viviendo acá en Perú.

En este manejo de propuestas de Liga 1, se habló de Alianza Lima. Viendo cómo se ha reforzado el equipo blanquiazul para la temporada, ¿llegó también una oferta a ti?

No, conmigo directamente no. No sé si con mis representantes, pero conmigo no. Sí hubo la verdad que varios equipos de Liga 1 interesados que estuvimos en conversaciones, pero creo que Garcilaso fue el que más adecuó a lo que yo aspiro.

¿Cuál es tu proyección netamente en la Liga 1 a nivel personal y profesional?

Bueno, a nivel personal hoy en día es hacer un gran año con el club, poder pasar a fase de grupo de Sudamericana, volver a jugar un torneo internacional y pelear el torneo con el club. Creo que tenemos un plantel hoy en día para poder pelear el torneo.

No te pregunto mucho por el tema de la altura, porque has tenido ya experiencia Bolivia, ¿ello también te ha ayudado bastante en estas dos semanas de pretemporada?

Sí, bueno, gracias a Dios nunca me ha costado mucho el adaptarme a los distintos climas o a las distintas geografías del Perú, porque yo también venía de una Liga boliviana que es muy parecida en ese sentido, entonces no tuve dificultades para adaptarme.

La temporada pasada jugaste 35 partidos, has marcado 14 goles, ¿Hay una meta un poco más fuerte para este año?

Yo siempre me pongo objetivos individuales a corto, mediano y largo plazo, pero bueno, obviamente uno de ellos es superar esa cantidad de goles.

Hace un momento te preguntaba por el tema de Alianza, entran en escena equipos de la capital que tienen un poco más de ventana por así decirlo, ¿Te gustaría quedarte en Perú y jugar por alguno de ellos?

Sí, yo creo que me gustaría hacer carrera en el Perú, creo que hoy Garcilaso está muy bien posicionado, es un club que aspira a grandes cosas, esperemos lograrlas este año y después ver qué es lo que es para mi futuro, pero hoy en día estoy muy contento acá.

¿Sientes que clasificar a la Copa Sudamericana sería una revancha un poco personal para ti?

Sí, yo creo que sí, yo creo que es lo que buscamos como club y creo que es uno de los objetivos que tenemos grupales. En mi caso, individual también, quiero volver a jugar un torneo internacional que es lo más lindo que hay en la carrera de un futbolista, así que tengo muchas expectativas por ese partido.

Ya instalado en la Liga 1, has tenido la oportunidad de ver el tema de suspensiones o desafiliaciones de equipo. Por ejemplo, el año pasado hablábamos del tema de Binacional y ahora se habla del caso de Deportivo Moquegua o Sport Boys. ¿Sientes que este tipo de desórdenes, en la previa del torneo, afectan a los futbolistas?

Bueno, a nosotros nos afecta sinceramente. Ojalá se resuelva de la mejor manera y puedan participar del torneo por la gente que está en ese club, por los jugadores que están ahí para que puedan conservar su trabajo. Seguramente tienen una familia atrás que respaldar, que mantener, así que ojalá se pueda resolver de la mejor manera y lo antes posible.

Ese detalle de los siete extranjeros, por ejemplo, que se va a implementar para esta temporada, ¿Sientes que genera mayor competitividad dentro de los grupos?

Sí, sí, genera mayor competitividad, pero bueno, es también un tema muy delicado que yo como extranjero quizás no lo tendría que tocar, creo que los peruanos más que nada tendrían que resolver ese tema y ver si le favorece o le afecta a su liga, porque creo que acá también hay grandes jugadores.

Ahora sí, para ir cerrando, ¿Cuál es tu mirada para este 2026? ¿Predicciones personales, profesionales? Y bueno, en una liga que se podría decir que ya conoces, ¿No?

Sí, bueno, volver a instalar mi nombre como lo hice el año pasado, sostener esta racha que vengo teniendo desde años de poder conseguir una cierta cantidad de goles, tratar de superarlos y ayudar al equipo en todo lo que yo pueda.

Agustín Graneros jugará en Deportivo Garcilaso en la Liga 1 2026. (Foto: Deportivo Garcilaso)

