En el cierre de su participación en la Serie Río de La Plata –al que llegaban con derrotas ante Independiente y Unión de Santa Fe, ambas por 2-1–, Alianza Lima mostró cosas interesantes en cuanto a su funcionamiento y venció por 3-2 a Colo Colo, en un partido que tuvo mucho ida y vuelta en la etapa complementaria, contando con Alan Cantero –gol y asistencia– como la figura destacada de la noche. Desde Chile, por supuesto, reaccionaron a esta derrota del ‘Cacique’, la primera que sufren este torneo amistoso que se viene disputando en Montevideo, Uruguay.

El Deportivo, la sección de deportes de La Tercera, destacó la determinación de Javier Correa para marcar un doblete y acercar a Colo Colo a un triunfo que finalmente no se concretó. “El despertar goleador de Correa no le alcanza a Colo Colo: el ‘Cacique’ tropieza ante el Alianza Lima de Pablo Guede”, tituló el citado medio en su página web.

En El Deportivo hicieron hincapié en un detalle que mete presión a Colo Colo, en su obligación de salir campeón en el Campeonato Nacional de Chile de esta temporada: “Fernando Ortiz y compañía tenían un nuevo ensayo para probar el diseño que intenta plasmar el equipo en un año con una obligación clara y nítida: pelear por ser campeón de Primera División. Al no tener competencia internacional en 2026, no hay espacio para otra cosa”.

El Deportivo analizó la derrota de Colo Colo ante Alianza Lima. (Imagen: Captura de El Deportivo)

En la reseña del compromiso, la prensa chilena no dudó en destacar la jerarquía de Paolo Guerrero en el 1-0 parcial, donde recibió el balón en el borde del área y con un sutil toque abrió la cuenta a los 33′. En esa misma línea, enfatizaron en que para un atacante de su calidad, no importa la edad ni lo que diga el DNI; lo realmente relevante es su influencia cada vez que recibe la pelota en zona de peligro.

“Este Alianza, con Guede al mando, es un equipo donde prima la experiencia. Uno de los ‘viejos rockeros’ del plantel es Paolo Guerrero. Con 42 años, ya avisó que 2026 será su última temporada como profesional. Cuando la calidad permanece intacta, lo que diga el carnet pasa a un segundo plano. Con el oficio que le caracteriza, el ariete abrió la cuenta en los 33′, con un golazo. Desde la media luna, sacó un remate colocado. Abrió el pie y puso el balón en un rincón”, señalaron.

Por último, El Deportivo mencionó la aparición de Alan Cantero como héroe de Alianza Lima, anotando un gol de otro partido justo instantes después de que Javier Correa colocase el 2-2 parcial –Luis Ramos se estrenó en el 2-1 para los blanquiazules–. Fue una reacción instantánea de los íntimos. “Alan Cantero se inventó una jugada, luego de robarle la pelota a Riquelme, y sacó un gran remate desde fuera del área para el 3-2. Un golazo para darle la victoria a los peruanos”, apuntaron.

Más allá de los dos goles recibidos y las aristas por mejorar desde lo defensivo, el balance de este duelo termina dejando cosas positivas que Pablo Guede buscará consolidar ante el Inter Miami en la ‘Noche Blanquiazul’, esperando debutar en la Liga 1 con un buen resultado frente a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’. El entrenador argentino cada vez tiene menos margen y el calendario obliga a que su equipo consolide una idea clara lo antes posible.

Alianza Lima registró dos derrotas y un triunfo durante su pretemporada en Uruguay. (Foto: Serie Río de La Plata)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer pro 3-2 a Colo Colo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Blanquiazul’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Latina TV, canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión digital en su página web. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las plataformas de Depor.

