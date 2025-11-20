Miguel Graneros. (Foto: Liga 1)
Llegó la fecha final del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y los equipos comenzaron a definir sus posiciones. Alianza Atlético se quedó con el quinto lugar de la tabla de posiciones acumulada, tras una excelente temporada. De esta manera, el ‘Vendaval’ clasificó a la Copa Sudamericana 2026, con algunos jugadores más destacados que otros. Agustín Graneros, por ejemplo, cumplió una excelente temporada y ello despertó el interés de otros equipos; sin embargo, ya tiene un destino definido: Deportivo Garcilaso.

Noticia en desarrollo...

