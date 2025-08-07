CONAR envió mensaje a Agustín Lozano y la FPF. (Video: @Conar.peru)
En las últimas horas, la cuenta de Instagram de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó un video donde se expone una grave denuncia hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y su presidente Agustín Lozano. Entre lo mencionado, los jueces mencionaron estar “secuestrados” desde el año 2018 y expusieron algunas irregularidades que se dieron hasta el presente periodo. Además, denunciaron elevados montos de deudas y falta de pagos, sumado a una “imposición” para votar por en la junta directiva.

Noticia en desarrollo...

