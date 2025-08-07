Las malas noticias llegan desde Brasil. El buen momento de André Carrillo en Corinthians se verá opacado porque, desde el club, información que será baja en los próximos partidos. En el duelo ante Palmeiras (victoria 2-0 y clasificación en la Copa de Brasil), la ‘Culebra’ no culminó las acciones y un día después se pudo conocer la razón de este cambio. Además, se perdería la convocatoria a la Selección Peruana.

De acuerdo al parte médico publicado en la página web de Corinthians, André Carrillo sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, por lo que será operado en los próximos días. Por esta razón, su fecha de retorno es indefinida y se perderá los siguiente cotejos del Brasileirao.

En el duelo ante Palmeiras, André chocó con Agustín Giay, defensa del ‘Verdao’. Carrillo no cayó de la mejor manera tras el impacto, por lo que tuvo que ser retirado en camilla de la contienda, generando un cambio en las transiciones ofensivas del ‘Timao’ en el desarrollo del juego.

Tras la victoria, Dorival Junior fue consultado por esta lesión: “Todavía es pronto para decir algo, pero Memphis seguramente tuvo un problema un poco más complejo. Carrillo estuvo lastimado, y creo que fue una lesión en ese momento; no podía mover la pierna, si no recuerdo mal, y se cayó encima. Yuri, creo que no es nada”.

André Carrillo. (Foto: Corinthians)

Carrillo había recuperado minutos en el equipo (tras la salida de Ramón Díaz) y, cuando no le tocaba ser titular, fue una excelente opción de cambio para el nuevo DT. Es más, el pasado 3 de agosto marcó su primer gol en el plano local contra Fortaleza, para alcanzar un empate agónico.

Casi un año después de su arribo a Corinthians (setiembre 2024), André lleva dos goles en la fase previa de la Copa Libertadores. Ya en el Sudamericana (fase de grupos) no tuvo la oportunidad de anotar. Su nueva función en el campo también lo alejó del arco rival, tomando así otro rol.

En total, lleva 41 partidos oficiales y su fichaje por el ‘Timao’ (procedente de Al Qadsiah) fue un pedido de Ramón Díaz. Sin embargo, a pesar de su salida, supo mantener los minutos necesarios. Participó en la Copa de Brasil, Brasileirao, Copa Sudamericana y también Copa Libertadores.

¿Será convocado en la Selección Peruana?

Sin una fecha estimada de regreso a la actividad, la lesión que sufrió André Carrillo podría alejarlo de la convocatoria en la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. La ‘Culebra’ fue uno de los habituales elegidos por Óscar Ibáñez.

La lista de la Bicolor se haría pública el próximo 24 de agosto, tras la realización del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. En lo que respecta a los dos duelos de cierre del proceso de clasificación, serán ante Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de setiembre, respectivamente.

André Carrillo. (Foto: ITEA Sports)

