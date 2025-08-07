El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 se convirtió en una danza de regresos y los equipos peruanos optaron por viejos conocidos del medio para poder reforzarse (como Anderson Santamaría en Universitario y Sergio Peña en Alianza Lima). Quizá la planificación a inicios de temporada no fue la mejor o las lesiones llevaron a un problema mayor, pero lo cierto es que el nivel competitivo será más alto. Sporting Cristal dio el último golpe sobre la mesa y fichó a Luis Abram. El defensa se encontraba como jugador libre y firmó con los celestes hasta el mes de junio de 2028. Definitivamente, será un aporte significativo para el equipo del Rímac que dirige Paulo Autuori.

En un inicio poco auspicioso de temporada para Sporting Cristal, las lesiones y el mal armado de plantel llevaron a la irregularidad de resultados, consumando así situaciones como la destitución de Guillermo Farré. Además, con el arribo de Paulo Autuori se generó una ‘purga’ con la salida de más de 7 futbolistas del plante principal. Como era de esperar, el DT exigió refuerzos.

Franco Romero culminó contrato y decidió no renovar con la institución por desacuerdos con la dirigencia, según palabras del uruguayo. Esta situación dejó un gran vacío en la defensa, por lo que optaron por ‘repatriar’ a Miguel Araujo. La ‘Fiera’ volvió al Perú y decidió el Rímac como destino. Con cuatro partidos disputados, se ganó el cariño del hincha a base de esfuerzo, goles (2) y mucha jerarquía.

Miguel Araujo fue la figura en el empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: GEC)

Los movimientos siguieron y uno de los afectados de la denominada ‘purga’ fue Gianfranco Chávez. Con destino en Alianza Lima -a falta de anuncio oficial-, hubo demora para poder cerrar el vínculo porque se buscaba recibir un monto estimado. Fue así que, desde tienda blanquiazul, pagaron 200 mil dólares para la cláusula de recisión. Es así que quedó otro espacio en este sector.

Desde la Florida aceleraron la operación, conscientes de las pocas opciones en defensa (solo quedaron Rafael Lutiger y Alejandro Pósito) y la lesión en la muñeca de Miguel Araujo que lo tendría afuera cerca de un mes. Por esta razón, eligieron a Luis Abram para enrumbar su regreso al fútbol peruano, generando así una cuota de experiencia a un sector que se mostró endeble a lo largo del Torneo Apertura y exigió más de la cuenta a Diego Enríquez quien, para beneficio del equipo, estuvo a la altura de este reto.

Abram fue presentado de manera oficial en redes sociales y ya cumplió su primer entrenamiento en La Florida. En los últimos meses estuvo en constante preparación por su propia cuenta, por lo que parece estar en óptimas condiciones y dependerá de Paulo Autuori si lo usa para el próximo partido ante Melgar.

Sporting Cristal confirmó mediante sus redes sociales el fichaje de Luis Abram.

En el anuncio se especificó que el vínculo será hasta el mes de junio de 2028, a pesar que -en los últimos días- se rumoreaba que solo estaría seis meses y buscaría una oferta internacional. Con 29 años de edad, Luis es consciente que brillar en Sporting Cristal podría ponerlo nuevamente en el radar de importantes clubes fuera del país. Además, la continuidad no lo alejará de la Selección Peruana.

¿Cuánto aportará Luis Abram en Sporting Cristal?

La llegada de Luis Abram simboliza un aporte de jerarquía a la defensa de Sporting Cristal. En el inicio del Torneo Clausura, Rafael Lutiger y Miguel Araujo conformaron la dupla de centrales, dejando también también la valla invicta en cuatro partidos disputados. La reciente lesión de ‘La Fiera’, abrirá paso a Alejandro Pósito como opción de relevo; sin embargo, la banca de suplentes carecería de un jugador de estas características.

En el esquema de Paulo Autuori, surge la prioridad de obtener una pareja de centrales con perfiles distintos. Como sucedió desde su arribo en el Apertura, el DT usó a Franco Romero (derecho) y Lutiger (izquierdo) como titulares en la mayoría de partido. Con la partida de Romero en la segunda mitad del año, ingresó Araujo (derecho).

Con perfil izquierdo, Abram asoma a ser titular como defensa central, teniendo en cuenta los 273 partido que disputó en esta posición. Eso sí, no podría descartarse la opción de usarlo como lateral por izquierda ya que jugó 19 veces en su carrera como profesional en equipos como Vélez Sarfield y Cruz Azul o hasta en el mismo Sporting Cristal.

Luis Abram se reencontrará en Sporting Cristal con una dupla que ya conoce como Miguel Araujo. Ambos jugaron en la Selección Peruana y la última vez que compartieron campo fue el 11 de octubre de 2024, en la victoria de la Bicolor ante Uruguay por 1-0, en el marco de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luis Abram y Miguel Araujo han compartido equipo titular con la selección peruana. (Foto: El Comercio)

Sin dudas, el aporte del defensa peruano se basa en la experiencia que obtuvo con el paso de los años. Abram dejó Cristal en el 2017 para jugar por Vélez y, desde aquel entonces, pasó por equipos como Granada de España, Cruz Azul de México y Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), casi en todos obtuvo la titularidad. Además, sigue siendo un jugador de exportación, lo que podría generarle una futura venta a los celestes.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar por 0-0 con Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a FBC Melgar, por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

