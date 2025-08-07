En el último empate sin goles frente a Alianza Lima, más allá del punto valioso sumado en Matute, no todas fueron buenas noticias para Sporting Cristal. En una de las últimas jugadas del partido y cuando todo parecía ya estar resuelto, Miguel Araujo, en su afán por bloquear un intento de Matías Succar, terminó con un fuerte dolor en la muñeca derecha que lo mandó a los vestuarios apenas Augusto Menéndez dio el pitazo final.

Tras someterse a los exámenes médicos correspondientes, el zaguero fue diagnosticado con una fractura en la mencionada zona y de inmediato pasó al quirófano para ser operado. Así pues, tras recibir al alta, utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de respaldo que ha recibido en las últimas horas.

“Quiero agradecer inmensamente a Dios primero, porque de su mano todo; a la institución Sporting Cristal porque me respaldó desde el minuto uno; a los mensajes de familiares, amigos e hinchas y no tan hinchas también, por su preocupación, su buena onda y sus deseos por mi pronta recuperación”, fue lo primero que mencionó en su comunicado.

En esa misma línea, agradeció a los médicos que lo atendieron en las últimas horas y dejó un mensaje entre líneas esperando su pronta recuperación. “Infinitas gracias, ya de alta con la bendición de Dios y todo muy bien. Gracias a los médicos a todos absolutamente muchísimas bendiciones”, aseveró.

Para nadie es un secreto que la solidez defensiva que ha mostrado Sporting Cristal en lo que va del Torneo Clausura tiene que ver directamente con la presencia de Miguel Araujo. En cuatro partidos disputados, los rimenses han marcado 10 tantos y no han recibido ni uno solo, por lo que la ausencia de la ‘Fiera’ –quien estará por lo menos tres semanas fuera de ellas canchas– supone un duro golpe para el esquema de Paulo Autuori.

En medio de esta dura baja, sumado a la salida de Gianfranco Chávez –que en las próximas horas serán anunciado como refuerzo de Alianza Lima–, los bajopontinos confirmaron el regreso de Luis Abram con un contrato hasta mediados del 2028. De esta manera, a la espera de que Araujo se recupere lo más pronto posible, la zaga celeste tendrá mucha jerarquía y estará conformada por dos elementos de selección.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 10 de agosto desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

