Tal y como ocurrió en la temporada pasada, más de un equipo de la Liga 1 Te Apuesto elevó su voz de protesta por los recurrentes fallos arbitrales que se vienen dando en los partidos, siendo Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el encargado de sentar postura con relación a este tema, el cual ha generado incomodidad en la gran mayoría de elencos que militan en la máxima categoría del balompié incaico.

“Nuestros árbitros son aceptables, son buenos a nivel internacional. Lo que pasa es que cuando hay un error, dependiendo de qué equipo juegue, agrandamos el error”, sostuvo el máximo representante de la FPF en entrevista brindada para ‘Futbol como cancha’ de RPP.

En esa misma línea, Agustín Lozano rechazó las acusaciones que le llegan y lo relacionan con los errores arbitrales que se dan en ciertos partidos de la Liga 1 Te Apuesto. Además, invitó a los equipos a presentar sus reclamos, en caso consideren que no se está actuando con justicia en sus respectivos compromisos.

“Ningún árbitro podrá decirme que tengo injerencia, ni con la Liga ni con las comisiones independientes, nunca. Si alguien no está de acuerdo, tiene apelaciones, y si licencias no está de acuerdo, van al Tribunal, y luego al TAS. No hay forma en que la Federación intervenga”, señaló el presidente de la FPF.

Siguen las investigaciones contra Lozano

Otro de los temas que se expuso, estuvo relacionado a las investigaciones que viene realizando la Fiscalía a Agustín Lozano por presuntos delitos de organización criminal (hace algunas semanas, también se conoció que la Procuraduría de Lambayeque solicitó embargo preventivo de sus bienes).

“Cuando se han dado los allanamientos de Videna por la Fiscalía, yo he ido a atenderlos personalmente. Me han avisado a las 5, 5:30 de la mañana. Encontraron al utilero, al almacenero, ningún presidente departamental vive ahí, aunque -a veces- piden una habitación para una gestión. Creo que están abusando de la FPF. Sin embargo, cuando las autoridades vienen, les doy todas las facilidades”, concluyó.

La postura de Lozano sobre Juan Pablo II

Si bien Agustín Lozano no negó que el club de Chongoyape es de su propiedad, sí hizo énfasis en que no tiene nada que ver con las decisiones vinculadas a Pirata FC, club en el que milita su hijo. Además, añadió que si Juan Pablo II logra su ascenso de la Liga 1, no existiría problema alguno con el que siga siendo presidente de la FPF.

“Yo soy el dueño de Juan Pablo II. No tengo relación con Pirata FC, donde juega mi hijo. Si no les dan la licencia será porque algún requisito no habrá cumplido. Si sube Juan Pablo II a primera no habría ningún conflicto, ¿crees que se le puede quitar su derecho a participar?”, declaró el máximo dirigente del fútbol peruano.





