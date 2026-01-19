Alan Cantero, pese a no ser un titular indiscutible en Alianza Lima durante la temporada 2025, goza de la confianza de la directiva blanquiazul que compró su pase al club Gody Cruz, y permanecerá en la institución de La Victoria hasta el 2028.

La respuesta en el campo por parte del jugador, en este inicio de año, ilusiona al hincha, pues anotó en dos de los tres encuentros amistosos en la Serie Río de La Plata. El más importante fue anotado el último domingo en el triunfo sobre Colo Colo de Chile, con espectacular remate desde fuera del área rival.

Al culminar las acciones, fue entrevistado por la prensa local y, además de compartir su satifacción por marcar, compartió la verdadera razón por la que decidió continuar en la institución blanquiazul.

“Muy feliz por el gol, el resultado y el esfuerzo del equipo”, dijo en un primer momento el atacante argentino de 27 años.

“Alianza me hizo sentir como en casa, es familia, me sentía cómodo acá, y como no había tenido la regularidad que hubiese querido en el 2025, me quedé para mi revancha”, reveló Cantero.

Cantero fue la figura del partido, con gol y asistencia. (Foto: Alianza Lima)

En esa línea, también se refirió al trabajo realizado durante la pretemporada, al mando del nuevo comando técnico liderado por su compatriota Pablo Guede.“El equipo se ha reforzado muy bien, estamos trabajando muy bien con el técnico y ojala podamos cumplir los objetivos”, dijo.

Tras su presentación oficial ante Inter Miami el sábado 24 de enero en Matute, Alianza Lima debutará en condición de visitante ante Sport Huancayo el próximo viernes 30, por la primera fecha del Torneo Apertura.

Luego, a inicios de febrero, el 4 y 11, se medirá en duelos de ida y vuelta ante el club paraguayo 2 de mayo, por la fase 1 de la Copa Libertadores. El ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Cristal bajo la misma modalidad.

