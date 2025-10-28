El título de Universitario de Deportes en el 2025 se consumó con Jorge Fossati como DT principal; sin embargo, la temporada se inició de la mano de Fabián Bustos, campeón en 2024 con la institución. El estratega se marchó en abril por una mejor oferta, pero -meses después de ser destituido- reconoció que no fue la mejor decisión. Días después del tricampeonato de los cremas, el argentino saludó al club y reconoció que “fue un error” lo que pasó en su salida a Olimpia.

“El mundo del fútbol en Perú es complicado. A mí se me sanciona con una con un gesto creo yo, se me sancionó muy rápido. Tuve una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y bueno, me dejé llevar por esa situación a lo mejor. Obviamente entiendo al hincha y nunca le voy a reclamar pero siempre me han mostrado cariño”, declaró en diálogo con L1MAX.

Además, Bustos agradeció el cariño de los hinchas de Universitario con el paso del tiempo porque no ha recibido tantas críticas, como quizá lo esperaba por su salida del club: “Me cruzó con un montón de hinchas y la verdad me siento querido y estoy agradecido a ellos”.

Por otro lado, Fabián se refirió a su decisión por dirigir a Olimpia desde el mes de abril. El DT fue cesado en el julio de 2025 por los malos resultados y tampoco pudo clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, uno de los objetivos inmediatos que tenía la institución a nivel futbolístico.

“Obviamente que con el diario del lunes es un error que cometí. Llegué a un lugar donde no estaban las condiciones como tenía que estar o como las que yo de donde veníamos. Son esos pasos que uno da en su carrera que, lamentablemente, se equivoca”, reveló el DT que, actualmente, se encuentra sin equipo.

En ese sentido, también agregó: “Más allá de esto, estoy acá para felicitar a todo el grupo, a toda la gente, a la misma hinchada, a los jugadores por lo que se ha conseguido. Cuando llegamos nos exigían el bicampeonato, nos exigía ser campeones del centenario. Hoy el grupo con Jorge consigue el tricampeonato. Lo que viene también tiene que ser lo mismo”.

¿Por qué se dio el fichaje de César Inga en Universitario?

Definitivamente, César Inga fue una de las revelaciones de la temporada en Universitario de Deportes. Su fichaje desde ADT de Tarma pasó desapercibido a inicios de año; sin embargo, cuando comenzó a tener minutos se ganó todas las oportunidades. Incluso, fue convocado a la Selección Peruana.

Fabián Bustos, detalló cómo fue la decisión y conversación con Manuel Barreto, director deportivo del club en aquel entonces: “Le dije a Manuel que me gustaba Inga. Era derecho y jugaba también por izquierda. A principios de año decían que faltaba un central, pero yo decía que el cuarto central iba a ser Inga”.

En esa misma línea, contó: “César es un jugador que le dije iba a jugar de stopper por derecha, izquierda, carrilero por derecha e izquierda y él me miraba asombrado porque solo quería ser carrilero por izquierda. Cada vez la ‘U’ ha ido mejorando el plantel”.

