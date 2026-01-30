No necesita ser titular para ser la figura del partido. Así ha iniciado la temporada el delantero argentino Alan Cantero, quien se vistió de héroe para darle los primeros tres puntos a Alianza Lima en su visita a Sport Huancayo, por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Con un potente y preciso remate de tiro libre, hizo estallar de júblico a los hinchas íntimos en el estadio IPD de Huancayo. Al finalizar el en encuentro, se mostró muy emocionado y dejó un mensaje claro al pueblo blanquiazul, tras alcanzar la primera victoria oficial del año.

“Es un triunfo importante. Es lo que veníamos a buscar y al final se dio. El equipo hizo un gran esfuerzo en una cancha difícil y arrancamos con el pie derecho, que era lo que todos queríamos. Estamos todos juntos por el mismo objetivo”, dijo en declaraciones a L1 Max.

“Contento por el triunfo. Fue muy sufrido, pero teníamos claro que el objetivo era ganar y lo logramos. El profesor confía en todos. Entré en una posición que veníamos probando, pero siempre estamos a disposición del entrenador. El equipo hizo un esfuerzo tremendo para poder llevarnos el triunfo”. añadió el atacante de 27 años.

Alianza Lima se impuso por 2-1 sobre Sport Huancayo. El blanquiazul Paolo Guerrero abrió elmarcador, en el primer gol del campeonato 2026, pero luego los dueños de casa llegaron al empate sobre el final del primer tiempo con anotación de Nahuel Luján.

El partido tenía todo para quedar igualado, pero los íntimos apretaron y aprovecharon una pelota parada en el pie derecho de Alan Cantero que no perdonó y dejó sin opciones al golero Ángel Zamudio.

Los blanquiazules jugaron tres amistosos en Uruguay, con dos derrotas y un triunfo. (Foto: Alianza Lima)

Ahora, Alianza Lima se alista para recuperar al plantel y preparar el duelo de ida por la fase 1 de la Copa Libertadores ante el club 2 de mayo, a jugarse en Paraguay el próximo miércoles 4 de febrero. Una semana depsués se enfrentarán en Matute.

Cabe mencionar que el ganador de esta llave se enfrentará, también en duelos de ida y vuelta a Sporting Cristal. En caso pasen los blanquiazules, se daría una revancha, tras su último enfrentamientos por los playoffs 2025, en la que resultaron ganadores los celestes.

