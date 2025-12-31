El mercado de pases peruano continúa moviéndose con fuerza de cara a la temporada 2026 y uno de los nombres que ha generado impacto es el de Aldair Rodríguez. El delantero, recordado por su potencia física y su paso por clubes importantes como Alianza Lima y Binacional, ha decidido poner fin a su etapa en el extranjero para buscar una nueva oportunidad en el torneo local. Tras una experiencia poco fructífera en el fútbol brasileño, donde no logró la continuidad deseada, el artillero apunta a recuperar su mejor versión en una plaza exigente que le permita volver a estar en el radar de la selección.

Aldair Rodríguez llega procedente del Amazonas FC, club que milita en la segunda división de Brasil y donde tuvo una participación sumamente discreta durante el último semestre. En dicha institución, el atacante nacional no logró consolidarse como una pieza fundamental del esquema titular ni registrar cifras goleadoras importantes.

Las estadísticas del “panzer” en tierras brasileñas reflejan la falta de ritmo que sufrió, sumando apenas 9 apariciones en el terreno de juego con la camiseta del club amazónico. Durante esos compromisos, el delantero solo pudo aportar una asistencia y no logró marcar goles, lo que aceleró su deseo de volver.

Aldair Rodríguez solo jugó 9 partidos con el Amazonas FC. (Foto: @aldinho)

Antes de su incursión en el extranjero, Rodríguez inició el año 2025 defendiendo los colores de Cienciano del Cusco, donde mostró chispazos del nivel que alguna vez lo llevó a ser campeón nacional. Sin embargo, la oferta de Brasil interrumpió su proceso en el “Papá” para probar suerte en una liga más competitiva.

Ahora, el periodista Ernesto Macedo ha confirmado a través de sus redes sociales que el futbolista ya tiene un acuerdo cerrado para unirse a las filas del ADT de Tarma. El cuadro celeste ha puesto el ojo en el delantero para que sea el referente de área en una ciudad donde la altura suele ser un factor determinante.

La llegada de Aldair al equipo tarmeño no es la única novedad en el mercado para el “Vendaval Celeste”, ya que la directiva también aseguró la contratación de Juan David Valencia. El portero llega procedente de Ayacucho FC para brindar seguridad bajo los tres palos en la campaña 2026.

Aldair Rodríguez jugó en la primera mitad del año del 2025 en el Cusco. (Foto: Cienciano)

Asimismo, se confirmó que el atacante uruguayo Mauro Da Luz se mantendrá en la institución, formando una dupla ofensiva de cuidado junto al recién llegado Rodríguez. Con estas incorporaciones, el equipo dirigido por Wilmar Valencia busca superar lo hecho en las temporadas previas y pelear por el título.

Finalmente, el vínculo contractual de Aldair Rodríguez con el ADT se extenderá por todo el año 2026, con la opción de renovar según el cumplimiento de objetivos individuales y grupales. El delantero buscará aprovechar las vacaciones para llegar en óptimas condiciones físicas a la pretemporada en la “Perla de los Andes”.

