La temporada 2025 del fútbol peruano finalizó con un Universitario de Deportes celebrando un tricampeonato histórico que reafirma su dominio absoluto en el ámbito local. Sin embargo, en el mundo de las estadísticas y los rendimientos individuales, el análisis arrojó un resultado que ha dejado boquiabiertos a muchos aficionados y especialistas del medio. Pues muchos esperaban que, si había que destacar a algún jugador de la Liga 1, tendría que ser del cuadro ‘crema’, pero realmente fue otro equipo el que se robó las luces, nada más y nada menos que de Cusco FC.

Según el último ranking de Sofascore, el jugador con la valoración más alta rompe con la “lógica” de que el mejor futbolista siempre integra el equipo campeón. Este reconocimiento internacional pone bajo los reflectores a un talento que, desde la altura de la ciudad imperial, tuvo consistencia durante las jornadas del presente año.

El volante argentino Iván Colman, pieza fundamental en el esquema de Cusco FC, se consagró como el futbolista con mejor rendimiento estadístico del torneo peruano. Con una calificación promedio de 7.59 puntos, el mediocampista logró superar a todas las figuras de los clubes tradicionales de la capital.

Sofascore destacó a los jugadores mejor valorados de cada liga sudamericana.

Este puntaje lo coloca en un selecto grupo de élite a nivel continental, compartiendo gráfico con estrellas como Giorgian De Arrascaeta de Brasil y Edwin Cardona de Colombia. Colman demostró que su influencia en el juego trasciende los resultados colectivos, siendo el eje creativo de su institución.

Al realizar la comparación directa con las figuras del tricampeón Universitario, la sorpresa es aún mayor para la opinión pública. Referentes cremas como Alex Valera, a pesar de su gran año goleador, no lograron alcanzar la regularidad en las puntuaciones que registró el argentino. Ni siquiera su propio compañero Facundo Callejo, el máximo anotador del torneo.

El éxito de Colman se basó en su capacidad para generar ocasiones claras de gol y su efectividad en el pase final durante los partidos de local y visita. Mientras los jugadores de la “U” destacaron por su bloque defensivo, el volante cusqueño brilló por su inventiva individual pura.

Iván Colman dio 13 asistencias con Cusco FC en 2024. (Foto: Liga 1).

Números de Colman en el 2025

En términos de producción directa, Colman cerró un 2025 de ensueño al registrar un total de 7 goles y la impactante cifra de 18 asistencias en 38 partidos disputados. Estas 18 habilitaciones lo convirtieron en el máximo asistidor del certamen, superando incluso su propia marca personal de la temporada anterior (13).

Su capacidad para romper líneas quedó demostrada en la jornada 8 ante Sporting Cristal, donde alcanzó un pico de rendimiento con 9 pases clave en un solo encuentro. Esta cifra es inusual para el medio local y refleja su visión de juego superior frente a defensas cerradas.

La efectividad en la distribución también fue uno de sus puntos más altos, logrando una precisión de pases del 88% en partidos de alta intensidad contra rivales directos. Este nivel de acierto en el toque corto y largo le permitió a Cusco FC dominar la posesión en gran parte del año.

TE PUEDE INTERESAR