Universitario hizo oficial la salida de Rodrigo Ureña de la institución, tras ser uno de los principales en los últimos tres años. El volante chileno consiguió también el tricampeonato con los cremas, ganándose el cariño de la hinchada con buenas actuaciones. A pesar de tener contrato vigente por todo el 2026, ambas partes decidieron terminar esta relación. En sus redes sociales, el ‘Pitbull’ también se despidió del club que lo albergó en este último periodo, dejando claras las razones de su partida, sumado al agradecimiento a quiénes gestaron su fichaje en 2023.

“Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol y tengo la tranquilidad absoluta de que todo lo que di fue desde el cariño y el respeto hacia la historia de un club tan importante como Universitario de Deportes”, inició en la extensa carta.

Siguiendo con el mensaje, Ureña destacó a Manuel Barreto como el principal gestor de su fichaje, recordando también un mensaje que le brindó en el periodo que fue director deportivo de la institución: “Un día una persona muy importante para que yo llegara al club me dijo “llegará el día en que te vayas de la U, pero la U nunca se irá de ti” y tuvo razón. Por esto quiero agradecer a esta persona, quién me trajo al club y me hizo sentir como si estuviera en el patio de mi casa; Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario”.

Bajo esa misma premisa, se refirió a Jean Ferrari: “Con quién bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable, devolviéndole un poco a la gente por toda esa entrega, apoyo y aguante todo ese tiempo que el título estuvo tan esquivo”. Otro de los mencionados fue Jorge Fossati de quien resaltó que “estuvo cuando otros optaron por esconderse”.

Dicho eso, Ureña también destacó la actitud de sus compañeros, colaboradores y gente del a interna del club. “La gente que siempre estuvo dispuesta a dejar su ego de lado por el bien común y por el bien del equipo. Eso habla del respeto y el cariño que tenemos el uno por el otro, sin dudas se disfrutaba como en pocos lugares y es en parte a la calidad humana de este grupo”, apuntó.

Rodrigo no se olvidó de agradecerle a su familia por el apoyo, sumado a la alegría de quedar en la historia de Universitario por los campeonatos obtenidos. También mencionó a los exjugadores que respaldaron el trabajo personal y del equipo para ‘remar’ por el mismo lado de la institución.

“Me quedo con lo que es la U real, la que es de y para su gente. El cariño y respeto que uds como hinchada me han brindado no se me olvidará jamás. Cómo llenaron los estadios en cada partido que el equipo jugó y en cada cancha que competimos”, aseguró como parte del mensaje de despedida a nivel público.

Por último: “He vivido los mejores años en este club junto a su gente, un increíble plantel y dos grandes cuerpos técnicos. Sepan que la U siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra. A donde vaya me entregaré por completo, así como siempre lo hice en esta gran institución. Les agradezco por estos increíbles 3 años juntos”.

¿Cuál es el destino de Rodrigo Ureña?

A falta de oficialización, Rodrigo Ureña será jugador de Millonarios. Para poder salir de Universitario, el cuadro millonario pagó un monto cercano a los 250 mil dólares, teniendo en cuenta su contrato con los cremas hasta 2026. A pesar de no pasar por el mejor momento en la Liga Betplay, el deseo del volante chileno de salir pudo más en esta decisión.

El mediocampista se despide de la institución con un palmarés envidiable que lo coloca en la historia grande del club tras obtener el histórico tricampeonato nacional. Durante su estancia en Perú, el chileno no solo ganó los títulos nacionales de 2023, 2024 y 2025, sino que también alzó cinco torneos cortos.

Ureña disputó un total de 99 partidos oficiales con la camiseta crema, registrando seis goles y seis asistencias en una etapa donde su despliegue físico fue fundamental. Su partida a Millonarios representa un salto a una liga competitiva donde buscará replicar el liderazgo que mostró en Ate.

