El argentino Caín Fara es uno de los refuerzos del tricampeón peruano, Universitario de Deportes, y fue presentado de manera oficial en la denominada ‘Noche Crema’, el último fin de semana ante un impresionante marco de público en el Estadio Monumental.

El ambiente fue de fiesta y la ‘U’ se impuso con autoridad sobre la Universidad de Chile por 3-0, generando el júbilo del hincha crema que impresionó al defensor de 31 años, quien confesó que no había vivido algo parecido a lo largo de su carrera profesional.

“Anoche viví algo muy difícil de explicar con palabras. Hubo varios momentos en los que sentí un nudo en la garganta, donde se me cruzó todo por la cabeza: el camino recorrido, lo vivido en este último año y medio, todo lo que deseé este momento, este escenario”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Fue como estar soñando despierto. La locura de la gente, la energía, el mundo universitario, su identidad, su ADN… todo se siente, todo se transmite”, añadió Fara.

Fara junto a Santamaría y Di Benedetto en Campo Mar. (Foto: Universitario)

En esa línea, se dirigió a los hinchas de la ‘U’, y les agradeció por el buen recibimiento y trato desde que llegó a Lima para sumarse a los trabajos de pretemporada, bajo la dirección del entrenador español Javier Rabanal.

“Fui consciente todo el tiempo del momento que estaba viviendo y lo disfruté de verdad. No sé si existen las palabras justas para describir lo que sentí, pero sí sé que fue algo mágico y que me voy a llevar conmigo para toda la vida. Gracias a la gente, al club, a mis compañeros y a todo lo que hace posible vivir noches así. Que sea el comienzo de un año lleno de éxitos juntos”, se lee en otra parte de la publicación.

Fara tendrá una dura competencia en la interna de Universitario, pues el club mantuvo la base de defensores e incluso el referente y capitán Aldo Corzo es suplente.

En esa zona cuenta con Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga, Rafael Guzmán, entre otros.

Universitario debuta en el Torneo Apertura de la Liga 1 ante ADT en el Estadio Monumental el próximo domingo 1 de febrero desde las 6:00 p.m. y se espera un lleno total, pues en solo minutos se agotó la tribuna norte.

