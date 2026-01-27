Se reveló un video en donde Javier Rabanal arenga a sus jugadores previo al amistoso frente a la U. de Chile, dejando en claro que quiere la gloria con Universitario y ganar el tetracampeonato.
“Hoy, primera vez delante del público, vamos a empezar a construir algo nuevo. Algo nuevo basado en lo que viene funcionando, en la garra, en pelear todos los balones, en echarle los huevos en el campo, a lo que venimos trabajando. Para el equipo, ni un pero en los entrenamientos, ni un pero, lo da todo, trabaja serio, eso empodera. Ahora eso hay que transmitirlo en el campo todas las semanas. Lo que se hace en los entrenamientos, hay que ponerlo en el estadio. A eso vamos, ni una pelota por perdida, ni un duelo por perdido, vamos con huevos que calidad tenemos”.
¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de vencer por 3-0 a la Universidad de Chile, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 1 de febrero desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
