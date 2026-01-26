No paran los problemas en Alianza Lima. Comenzó una nueva semana tras la ‘Noche Blanquiazul’ –donde el equipo venció por 3-0 al Inter Miami en su presentación– y se acaba de confirmar una información que golpea fuertemente al plantel de Pablo Guede: Pedro Aquino será separado de manera indefinida, luego de que el área deportiva accediera a más detalles de la indisciplina que cometieron Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, en medio de una grave denuncia a estos tres jugadores por presunto abuso sexual.

Según informaron en el programa Fútbol Satélite, las cabezas de Alianza Lima pudieron confirmar que Pedro Aquino también fue parte de la reunión que sostuvieron algunos jugadores del plantel en el hotel de concentración en Montevideo, durante la participación del equipo en la Serie Río de La Plata.

Eso sí, la citada fuente remarcó que el volante se juntó con el área deportiva del club y le hizo saber que, si bien estuvo con los tres jugadores en mención, no bebió bebidas alcohólicas ni está involucrado en la grave denuncia que se les imputa. Esto no cambió su panorama y de todas maneras será separado indefinidamente.

Otro punto a considerar, es que en Fútbol Satélite agregaron que, al igual que pasó con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, Pablo Guede dejó en claro que Pedro Aquino también quedó fuera de sus planes y, mientras él sea el director técnico de Alianza Lima, no jugará un solo minuto.

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima a préstamo desde Santos Laguna. (Foto: Getty Images)

Mientras tanto, la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña sigue su curso, luego de que estos futbolistas dieran sus descargos en sus redes sociales, negando toda participación en el presunto abuso sexual en contra de una mujer argentina de 22 años, quien después de haber estado en Uruguay, hizo la denuncia en su país.

Por otro lado, tras el amistoso frente al Inter Miami, Pablo Guede fue consultado por primera vez sobre el futuro de estos tres jugadores y cuál es el sentir de la interna tras una semana bastante movida para la institución, en medio de una gravísima denuncia y una danza de comunicados.

“Creo que están dolidos los chicos, a mí me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy (ayer) el partido tenía que ser una fiesta”, afirmó el director técnico de 51 años en conferencia de prensa.

En esa misma línea, una de las preguntas de los periodistas estuvo dirigida hacia lo estrictamente deportivo y le consultó a Guede si en la interna vienen analizando la posibilidad de fichar a elementos para reemplazar a los que fueron separados: “Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer”, aseveró.

Pablo Guede no volverá a contar con Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña y Pedro Aquino en lo que resta de la temporada. (Foto: GEC)

