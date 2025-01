Álex Custodio integra la lista de futbolistas peruanos nacidos en el extranjero con raíces peruanas que podían representar a la selección. Desde su debut profesional a los 16 años, fue seguido de cerca por su carácter, técnica y calidad futbolística, cualidades que le permitieron hacerse un nombre en el fútbol venezolano. Brilló primero en el Zulia y, hasta la última temporada, defendió los colores del Deportivo La Guaira. Para 2025 decidió salir de su zona de confort y aceptar la propuesta de Cusco FC, un equipo que apuesta por sangre joven con talento y proyección, alineado con su nueva visión deportiva.

En la recta final de la pretemporada con el equipo de Miguel Rondelli, el defensor de 20 años conversó con Depor sobre lo que significa este nuevo desafío en su carrera, su adaptación a la altura y a Cusco FC, y la importancia de su llegada a la Liga 1 para su familia. Además, habló sobre la posibilidad de representar a la selección nacional, entre otros temas.

Un nuevo reto fuera de Venezuela

“Estoy realmente contento con mi primera experiencia fuera de Venezuela. Me han recibido muy bien y poco a poco me voy adaptando a la altura”, comenta Custodio. A pesar de haber debutado en el fútbol profesional a los 16 años, el defensor reconoce que jugar en altura es un nuevo desafío: “Nunca había jugado en estas condiciones. Al principio sentía que me ahogaba, pero con el paso de los días me he ido acostumbrando”.

Sobre su nuevo equipo, Custodio destaca el nivel del plantel. “Hay muy buenos jugadores, tanto técnica como físicamente. Creo que hay un gran equipo para pelear el torneo. La campaña pasada fue muy buena y queremos seguir en ese camino”, señala.

El defensor también valora positivamente las instalaciones del club y la acogida de sus compañeros. “Me sorprendió la infraestructura de Cusco FC. Tiene canchas de primer nivel, un gran gimnasio, vestuarios y comedor. No me lo esperaba”, confiesa.

Salir de la zona de confort

Después de varios años en el fútbol venezolano, la decisión de emigrar fue un paso meditado para Álex Custodio. “Siempre es bueno desafiarse a uno mismo. Ya llevaba años jugando y consolidándome, así que cuando llegó la propuesta de Cusco FC me pareció una gran oportunidad. Quería enfrentar un nuevo reto, competir en otra liga y demostrar de lo que soy capaz”, explica el defensor.

Álex Custodio llega tras consagrarse campeón de la Copa Venezuela con Deportivo La Guaira en 2024. (Foto: Agencias)

El fútbol peruano no estaba en sus planes hasta hace poco. “No solía seguir la liga, aunque vi algunos partidos, como el último entre Alianza Lima y Cusco FC. Pero ahora que estoy aquí, quiero conocerla mejor y competir al más alto nivel”, menciona con entusiasmo.

En cuanto a propuestas anteriores del fútbol peruano, Custodio recuerda que, tras su participación en el Sudamericano Sub-20 del 2023, tuvo algunas ofertas. “Recuerdo que después del Sudamerican hubo conversaciones con Alianza Lima, pero era para la reserva y no se concretó nada. Yo preferí seguir jugando en primera división. Ahora, después de mi paso por Venezuela, tengo la oportunidad de llegar a la liga peruana como profesional y jugar en su máximo nivel”, concluye.

Competencia y ambiciones

Con una sólida experiencia en primera división a pesar de su corta edad, Álex Custodio llega a Cusco FC con la clara intención de pelear un puesto titular. “Creo que soy el más joven de la plantilla en mi posición, pero vengo con la ilusión de trabajar duro y aprovechar la oportunidad cuando me la den”, comenta con determinación.

Custodio sabe que la competencia será intensa, pero está dispuesto a demostrar su calidad y hacerse un espacio en el equipo. “Sé que no será fácil, pero tengo confianza en mis capacidades. Cada entrenamiento es una oportunidad para mostrar lo que puedo aportar y para aprender de los jugadores con más experiencia”, añade.

La altura de Cusco es un factor con el que Álex Custodio deberá adaptarse. (Foto: Cusco FC)

Su versatilidad ha sido clave en su desarrollo como futbolista, y es un aspecto que considera fundamental para su crecimiento en Cusco FC. “Soy un defensor agresivo, rápido, con buen juego aéreo a pesar de mi estatura, y capaz de aportar en la salida del balón. Creo que esa versatilidad me permite adaptarme a diferentes situaciones en el campo y hacerme útil tanto en defensa como en el inicio de las jugadas”, explica.

Además, Custodio se muestra comprometido con las metas del equipo. “Mi objetivo no solo es ganarme un puesto, sino también contribuir al colectivo, sumar en cada partido y ayudar al equipo a alcanzar sus metas. Cusco FC tiene un proyecto ambicioso y quiero ser parte de ese crecimiento”, concluye, demostrando su ambición y su enfoque en el trabajo en equipo.

Entre dos selecciones

Álex Custodio se encuentra en una situación particular, habiendo jugado tanto para la selección juvenil de Venezuela como para la de Perú, pero aún sin tomar una decisión sobre a cuál representar a nivel absoluto. “Siempre me preguntan si elegiré a Perú o a Venezuela, pero por ahora solo me enfoco en el presente. Mi prioridad es trabajar y entrenar bien en Cusco FC. Si en algún momento se presenta la oportunidad, la evaluaré y decidiré lo que sea lo mejor en ese momento”, comenta con serenidad.

Álex Custodio fue parte de la selección peruana Sub-20 en el Sudamericano 2023. (Foto: Agencias)

El defensor ha tenido experiencias representando a ambas selecciones en categorías menores. “He jugado por ambas selecciones, con Venezuela en el Preolímpico 2024 y con Perú en el Sudamericano Sub-20″, menciona, dejando claro que no ha tomado ninguna decisión definitiva en cuanto a su futuro con las selecciones absolutas. “Para la selección absoluta de Venezuela aún no he recibido un llamado, así que por ahora me mantengo concentrado en mi rendimiento a nivel de club”, concluye.